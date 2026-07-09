La cantante y compositora británica Bonnie Tyler murió a los 75 años la noche del 8 de julio a consecuencia de una enfermedad por la que estaba siendo tratada, intérprete que fue conocida por su más grande éxito Total Eclipse of the Heart.

Pero ¿quién fue Bonnie Tyler? Te contamos todo lo que se sabe de la cantante y compositora británica que marcó un hito en la música durante la década de 1980.

¿Quién fue Bonnie Tyler?

Gaynor Hopkins mejor conocida como Bonnie Tyler fue una cantante y compositora británica que nació el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, Reino Unidos.

Bonnie Tyler fue conocida como “La Primera Dama del Rock” por su poderosa y rasgada voz que alcanzó la fama con himnos generacionales como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero y It’s a Heartache.

Muere Bonnie Tyler (Eckehard Schulz / AP Photo/Eckehard Schulz)

¿Qué edad tenía Bonnie Tyler, cantante y compositora británica?

La cantante y compositora británica, Bonnie Tyler tenía 75 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién es el esposo de Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler estuvo casada durante 53 años con el ex judoca olímpico británico Robert Sullivan de 77 años de edad.

¿De qué signo zodiacal era Bonnie Tyler, cantante y compositora británica?

Bonnie Tyler era del signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler y su esposo Robert Sullivan no tuvieron hijos; la cantante y compositora británica no pudo concebir tras sufrir un aborto espontáneo a los 39 años.

¿Qué estudio Bonnie Tyler, cantante y compositora británica?

Bonnie Tyler, cantante y compositora británica estudió hasta el nivel secundaria en la Rhydhir Comprehensive School en Neath, Gales.

¿En qué trabajó Bonnie Tyler?

Antes de saltar a la fama, Bonnie Tyler trabajó como cajera de supermercado, hasta los 19 años cuando quedó en segundo lugar en un concurso de talentos, lo que la impulsó a incursionar en la música.

Por lo que Bonnie Tyler comenzó cantando en clubes nocturnos antes de ser descubierta por un cazatalentos en 1975.

Para 1977, Bonnie Tyler lanzó el disco The World Starts Tonight, con sencillos de gran éxito Lost in France y More Than a Lover.

Ya para 1979, Bonnie Tyler ganó el décimo Festival Mundial de la Canción Popular con Sitting on the Edge of the Ocean en 1979, para luego conquistar la fama mundial con su voz y su nuevo álbum Natural Force con el tema It’s a Heartache.

Muere Bonnie Tyler (Alastair Grant / AP Photo/Alastair Grant)

Los grandes éxitos de Bonnie Tyler tras colaborar con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, con quien creó Total Eclipse of the Heart, así como:

Holding Out for a Hero

If You Were a Woman (And I Was a Man)

Here She Comes

Loving You’s a Dirty Job (but Somebody’s Gotta Do It)’.

A lo largo de su carrera, Bonnie Tyler lanzó 18 álbumes de estudio:

The World Starts Tonight (1977)

Natural Force (1978)

Diamond Cut (1979)

Goodbye to the Island (1981)

Faster Than the Speed of Night (1983)

Secret Dreams and Forbidden Fire (1986)

Hide Your Heart (1988)

Bitterblue (1991)

Angel Heart (1992)

Silhouette in Red (1993)

Free Spirit (1995)

All in One Voice (1998)

Heart Strings (2003)

Simply Believe (2004)

Wings (2005)

Rocks and Honey (2013)

Between the Earth and the Stars (2019)

The Best Is Yet to Come (2021)

En 2023, el rey Carlos III nombró a Bonnie Tyler como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su larga trayectoria y destacada contribución a la música.

Bonnie Tyler muere a los 75 años de edad

A consecuencia de una enfermedad por la que estaba siendo tratada, la noche del 8 de julio murió la cantante y compositora Bonnie Tyler a los 75 años de edad en un hospital de Faro, Portugal

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”. Familia de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler se encontraba en el hospital en estado de como inducido, tras llegar para una operación de emergencia y pese a salir todo bien, la recuperación de la cantante no fue la favorable, por lo que tras más de un mes en terapia intensifica murió .