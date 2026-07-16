Mary Jo ‘MJ’ Shannon se volvió una celebridad de televisión al aparecer, invitada por su hija Kris Jenner, en el reality show de las Kardashian.

Sus apariciones frecuentes en Keeping Up with the Kardashians reflejaron su excelente relación con la empresaria y matriarca de la familia Kardashian-Jenner.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién fue Mary Jo Shannon?

Mary Jo Shannon Campbell nació en Arkansas, fruto del matrimonio conformado por Lou y Gordon Campbell.

Saltó a la fama en 2007 mediante el reality Keeping Up with the Kardashians donde se presentó como la madre de Kris Jenner, de actualmente 70 años de edad.

Mary Jo Shannon y Kris Jenner (Kris Jenner / Instagram)

¿Qué edad tenía Mary Jo Shannon?

Mary Jo Shannon nació el 26 de julio de 1934, murió el 16 de julio de 2026 a los 91 años.

¿Quién fue el esposo de Mary Jo Shannon?

A lo largo de su vida, Mary Jo Shannon contrajo matrimonio en tres ocasiones.

Durante sus estudios en secundaria se casó con Robert Clee Toovey.

Su segundo matrimonio fue con un ingeniero llamado Robert Houghton.

Su tercer y último matrimonio fue con Harry Shannon.

¿Qué signo zodiacal era Mary Jo Shannon?

A Mary Jo Shannon la regía el signo zodiacal de leo.

¿Cuántos hijos tuvo Mary Jo Shannon?

Mary Jo Shannon tuvo dos hijas con Robert Houghton: Kristen Mary Jenner y Karen Houghton.

Mary Jo Shannon (Kim Kardashian / Instagram)

¿Qué estudió Mary Jo Shannon?

Mary Jo Shannon se matriculó en la escuela Charms School Fashionality.

¿En qué trabajó Mary Jo Shannon?

Mary Jo Shannon trabajó como modelo en desfiles y campañas locales.

trabajó como modelo en desfiles y campañas locales. Aprendió a coser y confeccionaba ropa por lo que en 1980 abrió una boutique de ropa infantil.

Dirigió una tienda de velas y una tienda de antigüedades.

Modeló para KKW Beauty de Kim Kardashian en 2018.