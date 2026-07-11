Randolph Mantooth era un actor estadounidense, quien murió a los 80 años el pasado 9 de julio tras una larga lucha contra el cáncer.

El actor era conocido por su papel de Johnny Cage en la serie de los setentas “Emergency”.

¿Quién era Randolph Mantooth? Actor de la serie “Emergency”

Randy DeRoy Mantooth era un actor originario de Sacramento, California, con más de 50 años de trayectoria en televisión, cine y teatro.

El trabajo de Randolph Mantooth en la serie “Emergency” Lo llevó a recibir el título honorario de bombero y paramédico.

El actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015 y luchó varios años contra esta enfermedad.

Murió el actor Randolph Mantooth a los 80 años de edad (Facebook/Randolph (Randy) Mantooth)

¿Qué edad tenía Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth nació el 19 de septiembre de 1945; tenía 80 años de edad.

¿Quién era la esposa de Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth estuvo casado por 24 años con Kristen Connors.

¿Qué signo zodiacal era Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth era Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth no tuvo hijos.

Randolph Mantooth (Facebook/Randolph (Randy) Mantooth)

¿Qué estudió Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth estudió actuación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas.

¿En qué ha trabajado Randolph Mantooth?

Randolph Mantooth inició su carrera en el teatro y fue descubierto por cazatalentos de Universa Studios.

Su trabajo más reconocido es como John Cage en la serie “Emergency”,estrenada en los setentas.

El actor no quería trabajar en esta serie debido a que le pedía cortarse el cabello, pero al final accedió y fue de sus trabajo más reconocido.

Incluso, Randolph Mantooth obtuvo el título honorario de bombero y paramédico, además de participar en varios eventos benéficos.

Randolph Mantooth actuó en diversas series y películas, de las cuales destacan:

Adam-12

Marcus Welby

McCloud

Alias Smith and Jones

The Seekers

El último proyecto de Randolph Mantooth fue en dos episodios de la serie ‘Sons of Anarchy’ en 2011.