La muerte a los 86 años del cantante y papá de Selena, Abraham Quintanilla vuelve a poner en tendencia su nombre.

Por lo que te contamos ¿quién fue Abraham Quintanilla? Esto es lo que sabemos del cantante y papá de Selena.

¿Quién fue Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena?

Abraham Quintanilla fue un músico, productor y manager que nació el 20 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Fue conocido mundialmente como el padre de la fallecida cantante Selena.

Abraham Quintanilla, padre de Selena, muere a los 86 años (Cortesía)

¿Qué edad tenía Abraham Quintanilla?

Al momento de su muerte Abraham Quintanilla tenía 86 años de edad

¿Quién era la esposa de Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena?

La esposa de Abraham Quintanilla era Marcella Ofelia Samora de 81 años de edad, con quien se casó el 8 de junio de 1963.

¿Qué signo zodiacal era Abraham Quintanilla?

Abraham Quintanilla Jr. nació el 20 de febrero de 1939, por lo tanto, su signo zodiacal era Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena?

Abraham Quintanilla tuvo 3 hijos junto a su esposa Marcella Ofelia Samora:

A.B. Quintanilla III: 62 años

Suzette Quintanilla: 58 años

Selena Quintanilla (1971-1995)

¿Qué estudió Abraham Quintanilla?

Se sabe que Abraham Quintanilla estudió en la escuela secundaria Roy Miller High School en Corpus Christi, Texas.

Tras esto dejó sus estudios para formar su carrera musical, cuando en 1957 se unió a un grupo vocal de compañeros de clase llamado “Los Dinos”.

¿En qué trabajó Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena?

Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena tuvo varios trabajos antes de la fama junto a su hija, sin embargo, la música fue su principal desarrollo.

Por lo que ​​Abraham Quintanilla fue el mánager y productor de la banda de sus hijos, “Selena y Los Dinos”.

Tras la muerte de Selena, ​​Abraham Quintanilla se dedicó a preservar y difundir el legado de su hija.

Muere Abraham Quintanilla, cantante y papá de Selena a los 86 años de edad

A través de una publicación en sus redes sociales, hoy 13 de diciembre 2025, el músico y productor A. B. Quintanilla confirmó la muerte de su padre Abraham Quintanilla a los 86 años de edad.

“Es con gran pesar en mi corazón que les hago saber que mi padre murió hoy…” , A. B. Quintanilla sin dar más detalles al respecto.

Por lo que se desconoce cuáles fueron las causas de muerte del cantante y padre de Selena.

Ante la muerte de miles de fans de Selena, han enviado sus condolencias a la familia tras la muerte del padre de la cantante Abraham Quintanilla.