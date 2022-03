Selena Quintanilla fue asesinada hace 27 años , cuando su presidenta de club de fans, Yolanda Saldívar, le disparó tras una discusión.

El 31 de marzo de 1995 no solo fue una fecha de luto para México y Estados Unidos, pues los fans de Selena Quintanilla ya estaban alrededor del mundo.

En el aniversario 27 de la muerte de Selena Quintana, vuelven a tomar relevancia las fotografías de su funeral.

Y es que, en medio del shock de los fans por la muerte de Selena Quintanilla, la familia permitió que se tomaran fotos y videos de la cantante en su ataúd.

Selena Quintanilla fue un ícono de la música y de la moda a lo largo de su carrera.

Por tanto, la familia tuvo especial cuidado en escoger el vestido que llevaría Selena Quintanilla el día de su funeral.

El 2 de abril de 1995, alrededor de 2 mil 500 personas acudieron al Auditorio Bayfront -que después fue renombrado como la cantante- para el funeral de Selena Quintanilla.

En medio de carteles, fotos y todo tipo de recuerdo, la familia Quintanilla y Chris Pérez -el esposo- se abrazaban a un costado del ataúd.

Marcella Zamora, mamá de Selena Quintanilla, fue quien eligió el último vestido que usaría la famosa.

Gracias a las fotografías y videos tomados por los fans, quedaron pruebas de Selena Quintanilla en su funeral.

La famosa “reina del Tex-Mex” vistió un atuendo de color morado con un tipo de saco corto del mismo color.

Según detalló la prensa en aquellos años, Selena Quintanilla usó el mismo vestido que llevó a la gala de los The Fact Music Awards.

Selena Quintanilla en los The Fact Music Awards (Especial / Twitter)

Tiempo después de la muerte de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, su papá, declaró estar arrepentido de que el funeral fuera un evento público .

Toda vez que las fotos y videos de Selena Quintanilla dentro del ataúd, fueron publicadas e impresas por mucho tiempo después.

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día la gente estaba en fila (...) empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, y yo decidí que abrieran para probar.”

Abraham Quintanilla