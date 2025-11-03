Netflix México dio a conocer que adquirió los derechos de distribución del documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy, el cual ha sido premiado y alabado por fans de la cantante.

No solo eso, Netflix México se apresuró para confirmar la fecha de estreno de Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy en su plataforma.

¿Cuándo se estrena Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy?

Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy se estrenará en Netflix México el próximo 17 de noviembre de 2025.

Algo que ha emocionado a los fans, pues no esperaban que Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy llegara tan pronto a la plataforma de Netflix México.

Selena y los Dinos (Netflix)

Hasta donde se reveló, el documental estará disponible en exclusiva en la plataforma de streaming, no hay intenciones de tener un lanzamiento limitado en cines, algo que podría molestar a algunos.

Por lo general, Netflix omite la distribución cinematográfica de los documentales que tienen derechos, dejando este formato para sus estrenos de mayor relevancia, principalmente películas contendientes en la temporada de premios.

Asimismo, la premura con la que se estrenará el documental no permite hacer una logística adecuada para tener un lanzamiento más grande.

¿Cómo es el documental de Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy?

Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy fue presentado por primera vez en el Festival Internacional de Sundance 2025, abordando todo lo que hubo detrás de la familia Quintanilla.

En Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy se habla de cómo fue el ascenso de la cantante y su banda; desde que hacían pequeños ensayos en su casa, hasta presentaciones en Estados Unidos y México.

Contando con el aval de la familia, quienes dieron sus grabaciones caseras para que fueran usada como fuente y material dentro del documental.

Se trata de una obra que busca evitar la polémica y el sensacionalismo que siempre ha rodeado a la vida y muerte de Selena Quintanilla, en favor de una mirada más emocional, desde un punto de vista familiar.