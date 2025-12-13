El padre de Selena, Abraham Quintanilla, murió este sábado 13 de diciembre a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo a través de redes sociales.

A.B. Quintanilla publicó, fundador de Kumbia Kings y hermano de Selena, en su Instagram la noticia sobre el fallecimiento de su padre y compartió un breve mensaje:

“Con gran tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy…” A.B. Quintanilla en redes

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte, pero podría estar relacionada con su avanzada edad.

Abraham Quintanilla, padre de Selena, muere a los 86 años (Captura de pantalla)

¿Quién fue Abraham Quintanilla? El padre de Selena murió a los 86 años de edad

Este 13 de diciembre se confirmó el fallecimiento del padre de Selena, Abraham Quintanilla, quien impulsó y manejó la carrera de la famosa cantante desde que era muy joven.

Abraham Quintanilla fue un músico y productor de Estados Unidos con ascendencia mexicana y formó parte de un grupo llamado “Los Dinos”, que luego de años lo convirtió en una banda familiar.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla se convirtió en el principal defensor de su legado, supervisando lanzamientos, museos y homenajes en honor a su hija.

Abraham Quintanilla fue cuestionado sobre el manejo estricto de sus hijos, sin embargo, fue reconocido como pieza fundamental en el impacto cultural y musical de Selena.