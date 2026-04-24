Harry Styles y Zoë Kravitz se habrían comprometido tras 8 meses de relación; los rumores iniciaron luego de que captaran a la actriz con un anillo mientras viajaba por Londres,

La pareja ha mantenido su relación alejada de los medios, por lo que no han confirmado su compromiso y tampoco han hablado de su noviazgo.

Harry Styles se habría comprometido con Zoë Kravitz

Una fuente cercana a la pareja reveló a Page Six que Harry Styles le propuso matrimonio a Zoë Kravitz y ella aceptó, por lo que estarían planeando su boda.

La pareja estarían tan enamorada que decidieron unir sus vidas, pero todo indica que de ser verdad el compromiso, la ceremonia será privada.

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Zoë Kravitz y Harry Styles fueron captados juntos por primera vez en agosto de 2025, cuando viajaron juntos en Londres y Roma.

La relación se ha manejado en bajo perfil y esporádicamente son captados juntos, por lo que no se saben más detalles de su relación.

Harry Styles y Zoë Kravitz han mantenido su relación discretamente y no han hecho apariciones públicas oficiales, tampoco han hablado en medios sobre cómo va su noviazgo.

Zoë Kravitz (PATRICK T. FALLON / AFP)

Compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz tomó por sorpresa a sus fans

Harry Styles ha tratado de ser discreto con sus relaciones amorosas al igual que Zoë Kravitz, quien estuvo comprometida con Channing Tatum.

Los fans de Harry Styles esperan que confirme su compromiso en los siguientes días, ya que esta noticia sigue siendo un rumor.

De ser verdad el compromiso, la boda de Harry Styles sería de las más esperadas, ya que sería el primer integrante de One Direction en casarse.

Mientras que este sería el segundo matrimonio de Zoë Kravitz , quien se casó por primera vez en 2019 con Karl Glusman y se divorció un año después.

La fuente cerca a la pareja aseguró que Harry Styles profundamente enamorado de Zoë Kravitz, mientras que la actriz lo describe como “su alma gemela”.