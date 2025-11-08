Yi Zhou es una cineasta que en noviembre de 2025 acusó a Jeremy Renner por acoso sexual.

Su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, por lo que capturó la atención de usuarios por sus declaraciones.

¿Quién es Yi Zhou?

Yi Zhou es una directora de cine, guionista y productora de cine originaria de Shanghái, China.

Algunos de los eventos en los que su trabajo como cineasta ha sido expuesto son:

Bienal de Venecia

Festival de Cine de Sundance

Festival de Cine de Cannes

¿Cuántos años tiene Yi Zhou?

Yi Zhou nació el 8 de noviembre de 1987; actualmente la cineasta tiene 38 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yi Zhou?

Hasta donde se sabe, Yi Zhou no ha llegado al altar. Por las declaraciones que dio en 2025, durante este año sostuvo una relación con el actor Jeremy Renner.

¿Qué signo zodiacal es Yi Zhou?

De acuerdo con la astrología, Yi Zhou nació bajo el signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Yi Zhou?

Yi Zhou no tiene hijos.

¿Qué estudió Yi Zhou?

Yi Zhou inició su carrera artística en París, Francia. Esto después de concluir sus estudios universitarios en London School of Economics.

¿En qué ha trabajado Yi Zhou?

Yi Zhou no solo es una talentosa directora, guionista y productora, sino que también es una empresaria.

En 2029 lanzó Global Intuition, su propia marca de ropa.

Dos años después, en 2021 fundó Into the Sun Entertainment y Into the Sun Films, dos compañías de entretenimiento.

Yi Zhou también es una activa filántropa, colaborando en iniciativas como:

Cambio Climático Mundial de la ONU en Sudáfrica

Fundación Naked Heart de Natalia Vodianova

Yi Zhou denuncia a Jeremy Renner por acoso sexual y amenazas

En noviembre de 2025 cobraron fuerza las denuncias de Yi Zhou contra Jeremy Renner.

La cineasta señaló el actor por acoso sexual y amenazas antes y durante la relación sentimental que iniciaron.

En sus declaraciones la cineasta asegura que en junio de 2025 Jeremy Renner le envió fotos suyas de carácter pornográfico.

Posterior a eso, el actor le mandaba mensajes para decirle que “fantaseaba con ella” y que “quería una relación”.

Estando juntos, señala Yi Zhou, el actor llegó a tener actitudes agresivas y violentas.

Del mismo modo, Jeremy Renner habría amenazado a la cineasta cuando esta lo confrontó por su comportamiento inapropiado en el pasado.

El actor amenazó con entregarla al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE, por sus siglas en inglés).