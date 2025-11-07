Jeremy Renner, actor que interpreta a Hawkeye en el UCM de Marvel, fue acusado por acosar sexualmente y amenazar a Yi Zhou.

La cineasta ha compartido vía Instagram una serie de declaraciones en las que revela comportamientos violentos por parte del actor.

Las acusaciones de Yi Zhou contra Jeremy Renner por acoso sexual

En sus denuncias, Yi Zhou relata cómo fue que Jeremy Renner comenzó si acercamiento a ella, lo que terminó en una relación amorosa entre ambos.

Esto después de que tuvieran proyectos en común a principios de este 2025, entre los que se encuentran el documental Crónicas de Disney y una película animada.

Jeremy Renner en la presentación de Rennervations (Frank Micelotta/PictureGroup for Disney Television Studios)

De acuerdo con Yi Zhou, fue en junio de 2025 cuando recibió dos fotos inesperadas por parte de Jeremy Renner vía WhatsApp.

El contenido de dicho material era altamente pornográfico de él mismo que, posteriormente, habría descubierto Yi Zhou envió a otras mujeres en el pasado.

Este modus operandi fue la forma en la que el actor, relata la cineasta, habría utilizado para presentarse con ella.

“Tras varias llamadas y mensajes, me sedujo y me convenció de que buscaba una relación. Por supuesto, me halagó halagándome y halagándome con la idea de que era una estrella de Hollywood que fantaseaba conmigo y me amaba profundamente”. Yi Zhou

Sin embargo, pasaron los meses y la situación con Jeremy Renner se salió de control, a tal punto de que el actor comenzó a tener comportamientos explosivos.

En una ocasión, la cineasta y el actor tuvieron una reunión por temas del documental. Momento en el que Jeremy Renner habría bebido una botella de vino y comenzado a gritar.

Yi Zhou recuerda que se terminó encerrando en una habitación por miedo a su seguridad. Enviando mensajes a familiares y amigos de Disney.

De acuerdo con la cineasta, todas las declaraciones están respaldadas con documentos oficiales.

Yi Zhou asegura que Jeremy Renner la amenazó con reportarla a ICE

En otra de sus múltiples denuncia Yi Zhou recuerda haber enfrentado a Jeremy Renner por su comportamiento sexual inapropiado en el pasado.

La cineasta asegura haber exigido respeto al actor, pero como respuesta este amenazó con reportarla con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Cuando le llamé la atención en privado sobre su mala conducta en el pasado y le pedí que se comportara correctamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a ICE, un acto que me conmocionó y asustó profundamente”.

Hasta el momento, Jeremy Renner no ha respondido públicamente a estas denuncias por parte de Yi Zhou.

Mientras que el medio The Independent informó haberse puesto en contacto con el representante del actor para obtener algunas declaraciones, pero por el momento sin respuesta.