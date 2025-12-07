El actor Will Smith podría volver, un nuevo guion de Hombres de Negro ya está listo para producirse.

Will Smith -de 57 años de edad- podría regresar a la pantalla grande con otro icónico personaje.

Revelan que Will Smith volvería en la nueva película de Hombres de Negro

Deadline informa que Will Smith podría volver en la nueva película de Hombres de Negro que está en desarrollo bajo el sello de Sony Pictures.

El guion de dicha cinta lo realiza Chris Bremner, quien escribió “Bad Boys: Hasta la muerte” de 2024 y es guionista de confianza de Will Smith.

Will Smith (Especial)

De momento, no se conocen los detalles de la trama que tendrá Hombres de Negro.

Sin embargo, se dio a conocer que cuando Bremner termine el guion se lo ofrecerán a Will Smith con la intención de que regrese como el Agente J.

Otro aspecto que se desconoce es la manera en la que será presentado el personaje de Will Smith, si como protagonista o en un rol secundario.

Recordemos que la franquicia tomó otro rumbo en 2019 con Hombres de Negro: Internacional.

Sería hasta que Will Smith revise el libreto de la película cuando decida si forma parte del proyecto o no.

Will Smith (Agencia México )

Fecha de estreno de Hombres de Negro que traería de regreso a Will Smith

Al ser un proyecto que se encuentra en fase de preproducción, no se tiene una fecha de estreno todavía para Hombres de Negro.

Aún falta por definir el director y elenco que estelarizaría la cinta además de Will Smith.

Tampoco está claro si participarán otras casas productoras en el proyecto.