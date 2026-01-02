Will Smith enfrenta demanda por acoso y despido de exconcursante de America’s Got Talent

¿Will Smith en problemas legales a solo unos días de haber iniciado el 2026? Exconcursante de America’s Got Talent lo demandó por presunto acoso, represalias y despido injustificado.

El abogado del actor de Hollywood negó rotundamente las fuertes acusaciones del violinista de la última gira de Will Smith.

Por esta razón exconcursante de America’s Got Talent demandó a Will Smith

La revista Variety informó que Will Smith fue demandado por el violinista que trabajaba en su última gira por presuntamente adoptar represalias en su contra al despedirlo por denunciar acoso sexual durante una gira.

La demanda del músico Brian King Joseph -a la que ya accedió algunos medios como Variety y Fox- se incluye como acusados a Will Smith y a la gerencia de Treyball Studios.

Brian King Joseph acusa directamente a Will Smith de “comportamiento depredador” y de “prepararlo deliberadamente para una mayor explotación sexual” durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre ‘Basada en una historia real: 2025’.

Will Smith habría contratado a Brian King Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y posteriormente fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

De acuerdo con la demanda, poco a poco la relación entre Will Smith y el participante de America’s Got Talent en 2018 se fue estrechando a tan grado que el actor empezó a realizarle algunas insinuaciones personales.

“Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, habría sido una de las expresiones que le dijo Will Smith a Brian King Joseph.

La demanda está vinculada a lo que describe como una “intrusión en un hotel” en Las Vegas en marzo cuando el violinista perdió por varias horas un bolso donde se encontraba la llave de su habitación.

Tras varias horas la gerencia del hotel le regresó su bolso, cuando el violinista regresó a su cuarto se dio cuenta que alguien había estado y dejó varias pertenencias entre las que se incluía:

Toallitas húmedas

Una botella de cerveza

Un pendiente

Una mochila roja

Un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona

Una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”

Brian King Joseph tomó esta situación como una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales” con él.

El violinista informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, además de que denunció el incidente a la policía.

Según la seguridad del hotel, no había indicios de entrada forzada y solo los miembros del equipo de representación de Smith tuvieron acceso a la habitación mientras él no estaba.

Pocos días después, un miembro del equipo directivo lo humilló por el incidente y le anunció su despido, sugiriendo que se había inventado toda la situación.

De acuerdo con la demanda, no hubo ningún esfuerzo por verificar las preocupaciones de seguridad que habría mostrado.

Will Smith enfrenta demanda por acoso y despido de exconcursante de America’s Got Talent (@briankingjoseph / Instagram )

Will Smith habría respondido a la demanda en su contra

La demanda alega que, debido al despido, el violinista padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas .

Y es que a él le mencionaron que lo despedían porque la gira “estaba moviéndose en una dirección diferente”, pero después contrataron a otro violinista.

Por lo que solicita que un jurado determine una indemnización económica por daños y perjuicios.

El abogado de Will Smith habría rechazado las acusaciones en contra del actor.

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, declaró por su parte a la revista People el abogado de Smith, Allen B. Grodsky.

En un comunicado enviado al medio, añadió: “Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.