Te contamos quién es Jada Pinkett Smith, la polémica actriz y esposa de Will Smith.

La carrera de Jada Pinkett Smith está marcada por diferentes controversias.

¿Quién es Jada Pinkett Smith?

Jada Koren Pinkett Smith, conocida como Jada Pinkett Smith, es una actriz, productora, cantante, directora y empresaria estadounidense.

Cabe mencionar que Jada Pinkett Smith es conocida por el personaje de Niobe en Matrix y ser la voz de Gloria en Madagascar.

Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith / Instagram)

¿Cuántos años tiene Jada Pinkett Smith?

En la actualidad, Jada Pinkett Smith tiene 54 años de edad. Nació el 18 de septiembre de 1971 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith / Instagram)

¿Quién es el esposo Jada Pinkett Smith?

Jada Pinket Smith estuvo casada con Will Smith desde 1997 aunque, la misma actriz reveló en sus memorias que se separaron en 2016.

La pareja ha tenido diversos altibajos y pese a su separación se han dejado ver juntos.

En especial en los Premios Oscar 2022 donde Will Smith dio una bofetada a Chris Rock.

La última vez que se les vio juntos fue en septiembre 2025 pasado.

Will Smith, Jada Pinkett Smith (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Qué signo zodiacal es Jada Pinkett Smith?

Por su fecha de nacimiento, Jada Pinkett Smith es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tieneJada Pinkett Smith?

Jada Pinkett Smith tiene dos hijos:

Jaden Smith, de 27 años de edad

Willow Smith, de 25 años de edad

Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith / Instagram)

¿Qué estudió Jada Pinkett Smith?

Se sabe que Jada Pinkett Smith estudió en la Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del Norte, la cual abandonó.

Mientras que también cursó danza y coreografía en la Escuela de Artes de Baltimore.

¿En qué ha trabajado Jada Pinkett Smith?

La carrera de Jada Pinkett Smith comenzó en 1990 con una breve actuación en la serie True Colors.

Algunas de las películas y series más conocidas en las que ha participado Jada Pinkett Smith:

A Different World (1991-1993)

Menance II Society (1993)

Jason’s Lyric (1994)

A Low Down Dirty Shame (1994)

El profesor chiflado (1995)

Set it off (1996)

Return to Paradise (1998)

Ali (2001)

The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (2003)

Collateral (2004)

Madagascar (2005)

Madagascar 2 (2008)

Gotham (2014-2017)

The Matrix Resurrections (2021)

Como cantante, Jada Pinkett Smith incursionó en el 2002 ayudando a formar el grupo Wicked Wisdom.

Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith / Instagram)

Jada Pinkett Smith enfrenta demanda en su contra

Se dio a conocer que se presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith por más de 54 mdp (3 mdd).

El demandante es Bilaal Salaam, amigo y exsocio de Will Smith, quien pide una disculpa de Jada Pinkett Smith por falsas acusaciones.

De acuerdo con Salaam, Jada Pinkett Smith lo confrontó en septiembre 2021 en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons.

En su testimonio, el exsocio de Will Smith indicó que Jada Pinkett Smith fue “verbalmente agresiva”.

La actriz dijo a Saalam que dejara de contar sus asuntos personales ya que “terminaría desaparecido o recibiría una bala”.

Según explicó Bilaal Salaam, uno de los socios de Jada Pinkett Smith lo siguió hasta su auto mientras seguía “agrediéndolo verbalmente”.

No obstante, el caso no paró ahí ya que el actor Duane Martin buscaría a Salaam seis meses después.

Martin le solicitó ayuda para para gestionar la crisis pública tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar.

Sin embargo, Bilaal Salaam se negó a ayudar a la pareja de actores en actividades “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

Tras negarse a ser parte de la gestión de crisis que vivían Jada Pinkett Smith y Will Smith, Bilaal Salaam fue amenazado por Duane Martin.

No obstante, el exsocio de Will Smith señala que Jada Pinkett Smith comenzó una campaña de desprestigio en su contra acusándolo de:

Crear un rumor sobre una relación entre Duane Martin y Will Smith

Haber extorsionado con dinero a Will Smith y Jada Pinkett Smith