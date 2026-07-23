Thea Booysen y MrBeast se casaron a mediados de julio tras cuatro años de relación.

Jimmy Donaldson y Thea Boyseen, se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia íntima en una isla privada en el Caribe, lo cual sorprendió a sus seguidores.

¿Quién es Thea Booysen ? La esposa de MrBeats

Thea Booysen es una creadora de contenido y escritora experta en neuropsicología originaria de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La influencer es conocida como TheaBeasty y se volvió famosa por ser especialista en videojuegos.

Thea Booysen (Instagram/@thea)

¿Qué edad tiene Thea Booysen?

Thea Booysen nació el 5 de diciembre de 1997; actualmente tiene 28 años.

¿Quién es el esposo de Thea Booysen?

Thea Booysen se casó con Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, en julio de 2026.

La pareja se conoció en 2022, cuando MrBeast visitó Sudáfrica y se conocieron durante una cena.

MrBeats mostró interés en las idea de Thea Booysen y la conexión fue inmediata, por lo que decidieron tener una relación a distancia y se mudaron juntos en 2024.

Boda de MrBeast (@mrbeast)

¿Qué signo zodiacal es Thea Booysen?

Thea Booysen es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Thea Booysen?

Thea Booysen no tiene hijos.

¿Qué estudió Thea Booysen?

Thea Booysen estudió Derecho y psicología al mismo tiempo en la Universidad Stellenbosch.

Posteriormente obtuvo la maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana en la Universidad de Edimburgo.

Thea Booysen (Instagram/@thea)

¿En qué ha trabajado Thea Booysen?

Thea Booysen inicio su carrera como creadora de contenido en 2016 tras hacer videos sobre videojuegos.

Ganó gran presencia en plataformas como Twich y YouTube, donde se convirtió en una personalidad del mundo gamer.

Thea Booysen también ha sido comentarista de eSports en torneos de videojuegos como Gwent.

La carrera de Thea Booysen se extendió a la literatura y escribió The Marked Children, la cual fue lanzada en 2022.