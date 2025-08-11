Una vez más, Belinda se volvió tendencia en redes sociales ahora por su interacción con Ternura 68.

Para sorpresa de muchos e incluso para sí misma, Ternura 68 aceptó que Belinda colaborara en un live con ella

Por lo que fue así que se descubrió que la cantante es gran fan de la tiktoker, pero ¿quién es ésta?

¿Quién es Ternura 68?

El nombre real de Ternura 68 es Maribel López Trejo. Ella es una psicóloga cuya fama creció en TikTok en 2020.

Se ganó la simpatía de muchas personas al compartir frases motivadoras al estilo de tu abuelita y de tus tías.

Su contenido más creativo surgió cuando organizó un concurso de talentos.

Se volvió un meme viviente cuando un usuario la insultó, acción que no la alejó de la red social, por el contrario, enfrentó a sus detractores y hasta se inventó bailes un tanto extraños.

En TikTok la encuentras como Ternura68. En la red social la siguen 3 millones de personas.

¿Qué edad tiene Ternura 68?

En la red social X se asegura que Ternura 68 nació el 18 de mayo de 1968 por lo que tendría 57 años de edad. Dato que hasta el momento no está confirmado.

¿Quién es el esposo Ternura 68?

El estado civil de Ternura 68 es desconocido.

¿Qué signo zodiacal es Ternura 68?

Con base a la fecha de nacimiento que se indica en la red social X, Ternura 68 nació bajo el signo de tauro.

¿Cuánto hijos tiene Ternura 68?

De acuerdo con la información dada a conocer por Ternura 68 en sus videos, no tiene hijos biológicos.

Ternura 68 (@68ternura68 / Red Social X)

¿Qué estudió Ternura 68?

Aunque Ternura 68 se identifica como psicóloga, numeróloga y coach, se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Ternura 68?

Ternura 68 genera ingresos a través de TikTok, donde organiza concursos de talentos, además de compartir frases motivacionales.

Suele dar grandes momentos de diversión a sus seguidores al responder de forma peculiar los insultos de sus haters.

Así como suele abordar el tema de la numerología al dar interpretaciones de vida de acuerdo a sus conocimientos.

Belinda interactúa con Ternura 68

Y de pronto un día de suerte, a Belinda se le cumplió el sueño: conoció. Ternura 68, una de sus tiktokeras favoritas.

Belinda, de 35 años de edad, logró participar en un live de Ternura 68, donde además de expresarle su admiración, interpretó su cover del clásico tema “El me mintió”.

“Ay estoy nerviosa”, dijo la también actriz a la par que pausaba su interpretación, pero la tiktoker no le creyó del todo y le pidió que continuara.

Debido a que Ternura 68 no se mostró tan entusiasmada con la participación de Belinda y mucho menos con su canto, ésta cambió el tema para revelarle que es fan de su frase: “Adelante, así es”.

Belinda se declara fan de Ternura 68 (@belindapop / Red Social X)

Por lo que la psicóloga dijo su famosa frase y le deseó una muy bendecida noche.