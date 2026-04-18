Tanguy Destable ha cobrado atención mediática por su vínculo con Natalie Portman, aunque ha mantenido una presencia pública discreta.

Es una figura destacada dentro de la escena electropop europea, donde ha construido una carrera sólida como productor y compositor.

¿Quién es Tanguy Destable?

Tanguy Destable es un músico, productor y compositor francés conocido artísticamente como Tepr.

Formó parte del grupo Yelle, donde participó en la producción de algunos de sus temas más representativos.

Su estilo combina electrónica, pop y elementos experimentales, lo que lo ha posicionado como un referente dentro de la escena independiente europea.

Tanguy Destable (Instagram | @Tanguy Destable)

¿Cuántos años tiene Tanguy Destable?

Tanguy Destable nació el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, Francia. Actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tanguy Destable?

Tanguy Destable ha sido vinculado sentimentalmente con Natalie Portman. La relación ha sido manejada con bajo perfil, sin confirmaciones públicas extensas ni exposición mediática constante.

Antes de esta relación, el músico tuvo hijos con Louise Bourgoin.

¿Qué signo zodiacal es Tanguy Destable?

De acuerdo con su fecha de nacimiento, Tanguy Destable pertenece al signo de Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Tanguy Destable?

Tanguy Destable es padre de dos hijos, ambos fruto de su relación con la actriz Louise Bourgoin: Étienne y Vadim.

Tanguy Destable (Instagram | Tanguy Destable (@tepr_))

¿Qué estudió Tanguy Destable?

No se han difundido datos específicos sobre la formación académica de Tanguy Destable, ya que su perfil público se ha centrado principalmente en su carrera musical.

¿En qué ha trabajado Tanguy Destable?

Tanguy Destable ha desarrollado su carrera como productor y músico dentro de la escena electrónica.

Fue integrante de Yelle y posteriormente continuó como solista bajo el nombre de Tepr, participando en producción musical, composición y proyectos dentro del electropop y la música experimental.