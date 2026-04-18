Natalie Portman ha construido una trayectoria sólida en la industria cinematográfica, consolidándose como actriz, directora y productora con reconocimiento internacional y prestigio crítico.

Desde su debut juvenil hasta ganar el Oscar, su carrera refleja una evolución constante, combinando grandes producciones con proyectos más íntimos, además de mantener una vida personal relativamente discreta.

¿Quién es Natalie Portman?

Natalie Portman es una actriz, directora y productora nacida en Jerusalén, Israel.

En 2011 ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Black Swan, destacando por su versatilidad y compromiso con personajes complejos.

Su formación académica y una carrera que combina cine comercial y de autor la ubican como una de las mejores actrices de Hollywood.

Natalie Portman llega a los Globos de Oro 2024. (Jordan Strauss / Invision/AP)

¿Cuántos años tiene Natalie Portman?

Natalie Portman nació el 9 de junio de 1981; actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Natalie Portman?

Natalie Portman estuvo casada con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, a quien conoció durante el rodaje de Black Swan.

Natalie Portman y su esposo Benjamin Millepied se separan tras 11 años por una infidelidad (Especial /@natalieportman)

Su relación fue una de las más conocidas en el ámbito artístico. Se separaron en 2024 tras 11 años de matrimonio y una infidelidad.

Actualmente, la actriz sostiene una relación con el músico francés Tanguy Destable.

¿Qué signo zodiacal es Natalie Portman?

Natalie Portman pertenece al signo Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Natalie Portman?

Natalie Portman tiene dos hijos con Benjamin Millepied.

Aunque mantiene su vida familiar en privado, recientemente reveló que está embarazada de un tercero con Tanguy Destable.

¿Qué estudió Natalie Portman?

Además de su carrera actoral, Natalie Portman estudió Psicología en la Universidad de Harvard, lo que ha sido un rasgo distintivo dentro de su perfil en Hollywood.

¿En qué ha trabajado Natalie Portman?

Natalie Portman ha desarrollado una amplia carrera en el cine con películas destacadas como:

Léon: The Professional

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith

V for Vendetta

Black Swan

Thor

Además, Portman también ha participado en proyectos como directora y productora.