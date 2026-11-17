Tallulah Belle Willis es una artista visual, diseñadora de moda y personalidad mediática estadounidense. Es hija de los actores Bruce Willis y Demi Moore, y ha desarrollado una trayectoria que combina la creación artística, la moda y la participación en proyectos de televisión.

En agosto de 2026, Tallulah Willis se casó con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima celebrada en Hailey, Idaho. La pareja se comprometió en diciembre de 2024, después de iniciar su relación en enero de 2023.

¿Quién es Tallulah Willis?

Tallulah Willis es una artista y diseñadora de moda estadounidense, conocida tanto por pertenecer a la familia de actores integrada por Bruce Willis y Demi Moore como por impulsar su propio proyecto creativo. Su marca Wyllis, lanzada en 2020, combina prendas de vestir con su obra artística y mensajes de empoderamiento.

También tuvo acercamientos a la actuación desde niña, con participaciones en películas como The Scarlet Letter (1995), Bandits (2001) y The Whole Ten Yards (2004). En 2018 participó como copresentadora en episodios del programa de MTV Catfish.

Tallulah Willis, la diseñadora de moda e hija menor de Bruce Willis (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Tallulah Willis?

Tallulah Belle Willis nació el 3 de febrero de 1994 en Hailey, Idaho, Estados Unidos. Por lo tanto, tiene 32 años al 16 de noviembre de 2026.

¿Tallulah Willis tiene pareja?

Sí. Tallulah Willis está casada con el músico Justin Acee desde el 8 de agosto de 2026. La pareja comenzó su relación en enero de 2023 y anunció su compromiso en diciembre de 2024.

La ceremonia se llevó a cabo en una propiedad familiar en Hailey, Idaho, y tuvo un carácter íntimo.

¿Qué signo zodiacal es Tallulah Willis?

Tallulah Willis es Acuario, signo zodiacal correspondiente a las personas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Este signo pertenece al elemento aire y suele relacionarse con características como independencia, originalidad y pensamiento poco convencional.

¿Tallulah Willis tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que Tallulah Willis tenga hijos. La información disponible sobre su vida personal se ha centrado en su relación y matrimonio con Justin Acee.

¿Qué estudió Tallulah Willis?

Tallulah Willis asistió a instituciones privadas durante su juventud, además se ha señalado que estudió artes visuales en el San Francisco Art Institute.

¿En qué ha trabajado Tallulah Willis?

Tallulah Willis ha desarrollado actividades en la actuación, la televisión, el diseño de moda y las artes visuales. Aunque comenzó a aparecer en producciones cinematográficas durante su infancia, su principal proyecto profesional independiente es Wyllis, la marca de ropa que fundó en 2020.