Lea Michele es una actriz y cantante estadounidense reconocida por interpretar a Rachel Berry en Glee, papel que la convirtió en una de las figuras más conocidas de la televisión musical.

Además de su trabajo en Glee, Michele ha desarrollado una trayectoria como cantante, actriz de teatro y autora.

En Broadway protagonizó Funny Girl como Fanny Brice y posteriormente interpretó a Florence Vassy en Chess.

En octubre de 2026, además, se confirmó que Disney+ y Hulu preparan un reboot de Glee y que Michele está vinculada nuevamente con su personaje de Rachel Berry.

¿Quién es Lea Michele?

Lea Michele Sarfati es una actriz, cantante y compositora estadounidense. Nació en Nueva York y comenzó su carrera artística desde niña en Broadway.

Alcanzó fama internacional como Rachel Berry en la serie musical Glee, emitida originalmente entre 2009 y 2015.

Lea Michele (Instagram | Lea Michele)

Su interpretación le valió nominaciones a los Premios Emmy y Globo de Oro, además de reconocimientos del Sindicato de Actores. La serie también impulsó su carrera musical, con canciones que formaron parte de las bandas sonoras de Glee.

Michele comenzó su carrera en Broadway cuando tenía apenas ocho años, al interpretar a la joven Cosette en Los miserables.

Posteriormente, participó en producciones como Ragtime y Spring Awakening, musical por el que recibió una nominación a los Drama Desk Awards.

¿Cuántos años tiene Lea Michele?

Lea Michele tiene 40 años. Nació el 29 de agosto de 1986.

¿Quién es el esposo de Lea Michele?

El esposo de Lea Michele es Zandy Reich, empresario estadounidense con quien comenzó una relación en 2017.

La pareja se comprometió en 2018 y contrajo matrimonio el 9 de marzo de 2019 en Napa, California.

¿Qué signo zodiacal es Lea Michele?

Lea Michele es Virgo, debido a que nació el 29 de agosto de 1986.

¿Quiénes son los hijos de Lea Michele?

Lea Michele tiene dos hijos con su esposo, Zandy Reich. Su primer hijo es Ever Leo Reich, quien nació el 20 de agosto de 2020.

La pareja también tiene una hija llamada Emery Sol Reich, quien nació en agosto de 2024.

Lea Michele con su esposo e hijos (Instagram | Lea Michele)

¿Qué estudió Lea Michele?

Lea Michele estudió en Tenafly High School, en Nueva Jersey.

Posteriormente fue aceptada en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, pero decidió no ingresar para continuar desarrollando su carrera profesional en Broadway.

Durante su adolescencia también asistió al campamento de formación artística Stagedoor Manor, donde participó en diferentes producciones musicales y teatrales.

¿En qué ha trabajado Lea Michele?

Lea Michele ha trabajado principalmente como actriz, cantante y artista de teatro musical. Su carrera profesional comenzó en Broadway durante su infancia, cuando interpretó a Young Cosette en Los miserables.

Posteriormente participó en Ragtime, El violinista en el tejado y Spring Awakening.

En 2009 llegó a la televisión con Glee, donde interpretó a Rachel Berry durante las seis temporadas de la serie, hasta 2025.

En Broadway regresó en 2022 como Fanny Brice en Funny Girl, papel que interpretó hasta 2023 y que recibió críticas favorables y varios récords de taquilla.

En 2025 y 2026 protagonizó la reposición de Chess como Florence Vassy; la producción concluyó el 21 de junio de 2026.