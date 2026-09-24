Susan Sarandon es una actriz, productora y activista estadounidense con una trayectoria de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro.

Ganadora del Premio Oscar a Mejor actriz por Dead Man Walking, también es conocida por su participación en películas como The Rocky Horror Picture Show, Thelma & Louise y Bull Durham.

¿Quién es Susan Sarandon?

Susan Abigail Tomalin, conocida artísticamente como Susan Sarandon, es una actriz estadounidense nacida en Nueva York.

Es la mayor de nueve hermanos y creció en Nueva Jersey, donde comenzó a interesarse por la actuación durante su etapa escolar.

Debutó en el cine con Joe en 1970 y posteriormente obtuvo reconocimiento internacional con The Rocky Horror Picture Show.

A lo largo de su carrera ha recibido cinco nominaciones al Oscar y ganó la estatuilla por Dead Man Walking en 1996.

¿Quién es Susan Sarandon, la actriz despedida por apoyar a Palestina? (EFE)

¿Cuántos años tiene Susan Sarandon?

Susan Sarandon tiene 79 años.

¿Quién es la pareja de Susan Sarandon?

Susan Sarandon estuvo casada con el actor Chris Sarandon entre 1967 y 1979.

Posteriormente mantuvo relaciones con el director Franco Amurri y con el actor Tim Robbins, con quien tuvo dos de sus tres hijos.

También tuvo una relación con el empresario Jonathan Bricklin, que terminó en 2015.

¿Qué signo zodiacal es Susan Sarandon?

Susan Sarandon nació el 4 de octubre de 1946, por lo que su signo zodiacal es Libra.

¿Susan Sarandon tiene hijos?

Susan Sarandon tiene tres hijos: Eva Amurri, hija de su relación con el cineasta italiano Franco Amurri, y Jack Henry Robbins y Miles Robbins, hijos de su relación con Tim Robbins.

¿Qué estudió Susan Sarandon?

Susan Sarandon estudió en la Universidad Católica de América, en Washington D. C., donde obtuvo una licenciatura en Drama.

Durante su etapa universitaria también participó en manifestaciones relacionadas con los derechos civiles y contra la Guerra de Vietnam.

Fue durante sus años universitarios cuando conoció al actor Chris Sarandon, con quien posteriormente contrajo matrimonio.

La actriz Susan Sarandon. (AFP)

¿En qué películas y series ha trabajado Susan Sarandon?

Susan Sarandon ha participado en películas como:

Atlantic City

The Hunger

The Witches of Eastwick

Bull Durham

Thelma & Louise

Lorenzo’s Oil

The Client

Dead Man Walking

También ha trabajado en producciones como Stepmom, Enchanted y The Lovely Bones.

Además de su carrera como actriz, Sarandon se ha distinguido por su activismo social y político.

En 1999 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y participó en campañas relacionadas con los derechos de la infancia, educación, salud y protección infantil.

En 2026 recibió el Goya Internacional por su trayectoria cinematográfica y compromiso social.

En septiembre del mismo año presentó en el Festival de Venecia The Echo Chamber y habló públicamente sobre las consecuencias profesionales que, según ella, ha enfrentado por su activismo en favor de Palestina.

El 24 de septiembre de 2026, Sarandon fue detenida en Nueva York durante una protesta frente a la sede de Naciones Unidas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, junto con otras figuras públicas.