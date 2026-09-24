Susan Sarandon, de 79 años de edad, fue detenida en Nueva York durante protesta contra el suministro de armas a Israel este jueves 24 de septiembre.

La actriz fue parte de la movilización que organizó el grupo Jewish Voice for Peace en la intersección de East 39th Street y First Avenue.

El objetivo de la protesta fue coincidir con la visita e intervención que realizó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así detuvieron a Susan Sarandon en Nueva York durante protesta contra el suministro de armas a Israel

En redes sociales, se han difundido imágenes de la detención de la actriz Susan Sarandon en Nueva York.

Las grabaciones muestran la actriz sentada en la calle en medio de las protestas contra Benjamin Netanyahu cuando policías de Nueva York la levantan y proceden a arrestarla.

Ante tal situación Susan Sarandon, quien portaba una playera con la frase “Financia a las personas, no a las bombas”, no mostró resistencia.

Detienen a Susan Sarandon en Nueva York durante protesta contra el suministro de armas a Israel (Captura de video)

A lo largo de la movilización Susan Sarandon gritó las consignas que se coreaban contra el ministro de Israel “¡Netanyahu, no puedes esconderte! Te acusamos de genocidio”

Susan Sarandon ha mostrado su apoyo a Palestina en diversas ocasiones. En 2025, se unió a la a flotilla humanitaria rumbo al país de Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte del medio TMZ, además de Susan Sarandon, se detuvo a la actriz de Hacks, Hanna Einbinder.

Ella fue llevada por los agentes de la policías mientras gritaba “¡Palestina libre! ¡Fuera Netanyahu de Nueva York!”.

Elliot Page, actor de La Odisea, también estuvo en la manifestación mostrando una pancarta.