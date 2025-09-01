Tras una larga competencia, Sergio Torres se convirtió en el ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos llevándose 2 millones de pesos.

Luego de su triunfo en Survivor México 2025 Héroes y Villanos, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Sergio Torres y a continuación te decimos todo sobre él.

¿Quién es Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Sergio Torres nació el 1 de febrero de 1992 en Quintana Roo, México.

Sergio Torres de Survivor México 2025 Héroes y Villanos (@sergio_torres_of / Instagram )

A través de sus redes sociales, Sergio Torres suele mostrar su pasión por la naturaleza y el deporte.

Y es que Sergio Torres es coach y entrenador personal, por lo que el deporte siempre ha sido parte de su vida.

¿Cuántos años tiene Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Sergio Torres tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Se dio a conocer que Sergio Torres mantiene una relación con Brenda Aguirre.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Sergio Torres es del signo zodiacal Acuario.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo Acuario son conocidas por su independencia y espíritu innovador.

Suelen desenvolverse bien en entornos sociales, además de que pueden convertirse en líderes.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Sergio Torres no tiene hijos.

¿Qué estudió Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Se desconocen los estudios de Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos.

¿En qué ha trabajado Sergio Torres, ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos?

Sergio Torres es entrenador personal en su ciudad natal.

Es nadador y surfista experto, y es uno de los pocos que ha completado el exigente circuito Ironman.

Cabe recordar que Sergio Torres participó en Survivor México en 2023, donde logró el tercer lugar.

Sergio Torres fue parte de ‘Los Elegidos’ y rápidamente llamó la atención por su gran fuerza y determinación.

Así se coronó Sergio Torres como el ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos

El domingo 31 de agosto se llevó a cabo la final de Survivor México 2025 Héroes y Villanos.

Tras una larga competencia, Sergio Torres se convirtió en el ganador de Survivor México 2025 Héroes y Villanos llevándose 2 millones de pesos.

Sergio Torres se convirtió en ganador después de superar pruebas extremas que pusieron a prueba su destreza física.

La gran final de Survivor México incluyó tres desafíos, pero en cada uno de ellos Sergio Torres logró demostrar su resistencia, determinación y estrategia para superar a sus compañeros.