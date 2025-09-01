El domingo 31 de agosto es la final de Survivor México 2025 y tres participantes buscarán ganar la batalla tras 3 meses de llenos de obstáculos.

Survivor México 2025: Héroes y Villanos inició el 28 de abril; 25 participantes sobrevivieron a duras condiciones, pero solo 3 llegaron a la final.

Survivor México 2025: ¿Quién fue el último eliminado?

El viernes 29 de agosto se llevó a cabo la última batalla de Survivor México 2025 para conocer a los dos últimos finalistas.

Sargento Rap -de 34 años de edad- fue el primer finalista de Survivor México 2025, por lo que la última competencia fue entre:

Esmeralda Zamora, de 30 años de edad

Kenta Sakurai, de 36 años de edad

Sergio Torres

Conoceremos al último eliminado de Survivor México 2025 el domingo 31 de agosto.

Además, uno de los tres finalistas tendrá una serie de retos para que solo uno levante el collar sagrado.

Survivor México 2025: Esta es la lista de eliminados de la temporada

25 participantes comenzaron la competencia en Survivor México 2025, pero solo tres llegaron a la final y estos fueron los participantes eliminados: