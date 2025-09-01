El domingo 31 de agosto es la final de Survivor México 2025 y tres participantes buscarán ganar la batalla tras 3 meses de llenos de obstáculos.

Survivor México 2025: Héroes y Villanos inició el 28 de abril; 25 participantes sobrevivieron a duras condiciones, pero solo 3 llegaron a la final.

Survivor México 2025: ¿Quién fue el último eliminado?

El viernes 29 de agosto se llevó a cabo la última batalla de Survivor México 2025 para conocer a los dos últimos finalistas.

Sargento Rap -de 34 años de edad- fue el primer finalista de Survivor México 2025, por lo que la última competencia fue entre:

  • Esmeralda Zamora, de 30 años de edad
  • Kenta Sakurai, de 36 años de edad
  • Sergio Torres

Conoceremos al último eliminado de Survivor México 2025 el domingo 31 de agosto.

Además, uno de los tres finalistas tendrá una serie de retos para que solo uno levante el collar sagrado.

Survivor México 2025: Esta es la lista de eliminados de la temporada

25 participantes comenzaron la competencia en Survivor México 2025, pero solo tres llegaron a la final y estos fueron los participantes eliminados:

  1. T-Rex (Eduardo Guerrero), de 25 años de edad
  2. Beng Zeng, de 30 años de edad
  3. Edwin Monzalvo, de 37 años de edad
  4. Toñita, de 44 años de edad
  5. Alejandra Toussaint, de 39 años de edad
  6. Julieta Grajales, de 39 años de edad
  7. Ceci Ponce, de 43 años de edad
  8. Mariana, de 28 años de edad
  9. David Andrés, de edad desconocida
  10. Frida, de 25 años de edad
  11. Saadi, de 31 años de edad
  12. Cyntia Cofano, de 34 años de edad
  13. Pablo, de 37 años de edad
  14. Lobo, de 33 años de edad
  15. Benjamín, de 32 años de edad
  16. Andrea Martí, de 37 años de edad
  17. John Guts, de 39 años de edad
  18. Rasta, de 50 años de edad
  19. Aarón Albores, de 31 años de edad
  20. Janette Morales, de 37 años de edad
  21. Aranza Carreiro, de 29 años de edad
  22. Agustín Fernández, de 34 años de edad
  23. Eli Varela, de 29 años de edad
  24. Tadeo, de 33 años de edad