El actor argentino, Agustín Fernández -de 34 años de edad- cumple más de 10 semanas en el reality de Survivor México.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados de su participación, ha sido su cambio físico; el cual ha sorprendido a alguno que otro espectador.

El nuevo cambio de Agustín Fernández en Survivor México

Agustín Fernández entró a Survivor México con la intención de redimir su imagen tras polémicas previas; sin embargo, uno de los aspectos comentados de su participación, ha sido su transformación física.

Agustín Fernández llegó a Survivor México 2025 como refuerzo de la tribu de los Villanos el 19 de mayo, en la cuarta semana de competencia.

Desde su ingreso, el actor ha experimentado una transformación física evidente, atribuida a las duras condiciones del reality, donde el esfuerzo físico y las condiciones del entorno, han marcado su apariencia.

Inicialmente, Agustín Fernández lucía su físico atlético y robusto, característico de su experiencia en competencias físicas.

No obstante, el desgaste de la competencia ha resultado en una pérdida de peso significativa, con una figura más delgada y marcada.

Agustín Fernández se convierte en capitán en Survivor México; recibe elogios por su participación en el reality

Agustín Fernández se convirtió en capitán de la tribu de los Héroes en Survivor México 2025: Héroes y Villanos, destacado en su participación.

El participante logró la capitanía tras colocar primero cinco pelotas, demostrando habilidad y estrategia a pesar de las adversidades físicas que enfrentaba.

Muchos de sus fans han elogiado la perseverancia y el desempeño de Agustín Fernández dentro de la competencia.

En X, usuarios han destacado su habilidad en las pruebas, afirmando que el actor tiene posibilidades de ganar Survivor México 2025.

Publicaciones señalan que su incorporación generó “un gran revuelo” entre los fans, quienes estaban emocionados por verlo en una nueva faceta.

Los espectadores del programa admiran la capacidad de Agustín Fernández para seguir compitiendo a pesar de verse “irreconocible” y enfrentar lesiones.