Sergio Torres está feliz porque logró sobrevivir 127 días en Survivor México 2025: Héroes y Villanos, reality show donde se coronó campeón.

En Survivor México 2025: Héroes y Villanos, Sergio Torres se enfrentó a grandes desafíos y pruebas que con determinación, resistencia y estrategia, superó.

Por lo que hoy solo debe pensar en qué gastará los 2 millones de pesos que se llevó a casa.

”Estabas hecho para ser el ganador”: Sergio Torres se felicita por ganar Survivor México 2025: Héroes y Villanos

Sergio Torres participó en Survivor México en 2023, temporada en donde quedó el tercer lugar, no conforme se preparó para ir por el gran premio en Survivor México 2025: Héroes y Villanos.

Y lo hizo, Sergio Torres, de 33 años, ganó el collar sagrado de Survivor México 2025: Héroes y Villanos, reality que concluyó el 31 de agosto.

Por lo que vía Instagram, el originario de Quintana Roo, se autofelicitó.

“Lo que le diría a mi Sergio del futuro cuando esté ganando Survivor es ¡Felicidades! Lo has logrado, tanto esfuerzo, tanta concentración, tanta resistencia, tanta diversión, al final lo has hecho increíble y no pudo ser de otra manera porque tú estabas hecho para ser el ganador. Felicidades” Sergio Torres

Sergio Torres dedicó victoria en Survivor México 2025: Héroes y Villanos a su novia e hijo

“Valió la pena cada maldito segundo que pasé”, dijo un visiblemente emocionado Sergio Torres al coronarse en Survivor México 2025: Héroes y Villanos.

Con ojos brillantes, Sergio Torres levantó el collar sagrado y se lo dedicó a su novia Brenda Aguirre y a su hija Mateo. Así como a su familia extendida de Tulancingo, Puebla y San Luis.

Pero antes de disfrutar la gloria, el atleta dijo no creerse lo que estaba ocurriendo por lo que pidió un par de minutos para despejar su mente a la par que corría por todo el circuito del reality show.

TV Azteca no quita el dedo del renglón: Survivor México 2025: Héroes y Villanos ya tiene sustituto

TV Azteca no quiere quedarse atrás en el tema de los realities por lo que la televisora ya tiene el sustituto de Survivor México 2025: Héroes y Villanos. Se trata nada menos que de Exatlón CUP.

Reality de supervivencia que a una semana de su estreno pasará a ser Exatlón Draft: El ascenso, nombre de la gran competencia que iniciará el 8 de septiembre.

La novena temporada durará 6 meses y se dividirá en tres temporadas:

Exatlón Cup

Exatlón Draft

Exatlón México

Por lo que la audiencia podrá ver el reality de supervivencia hasta marzo de 2026.