Survivor México 2025 llega a su gran final de temporada de Héroes y Villanos el domingo 31 de agosto.

Para que no te pierdas la última transmisión, a continuación te compartimos el horario y dónde ver la final de Survivor México 2025.

Horario para ver la final de Survivor México 2025

Te dejamos todos los detalles para ver la gran final de Survivor México 2025 en su temporada de Héroes y Villanos:

Fecha para ver la final de Survivor México 2025: Domingo 31 de agosto

Horario para ver la final de Survivor México 2025: A las 20:00 horas

Canal para ver la final de Survivor México 2025: Azteca Uno

Survivor México 2024 (Instagram/@survivormx)

Los finalistas de Survivor México 2025 se enfrentarán a un último reto en el que pondrán a prueba sus destrezas y habilidades.

Se espera que la final de Survivor México 2025 sorprenda a los televidentes con sorpresas y emociones al límite.

Survivor México 2025, que se ha caracterizado como uno de los reality shows de supervivencia más populares de TV Azteca, promete un final épico.

¿Dónde ver la final de Survivor México 2025?

Survivor México 2025 llega a su final el domingo 31 de agosto, y se podrá ver en televisión abierta a través de la señal de Azteca Uno.

Para que no te pierdas la final de Survivor México 2025, se podrá ver también en las siguientes plataformas:

App TV Azteca en vivo, disponible para iOS y Android

Sitio web oficial de TV Azteca

20 participantes iniciaron Survivor México 2025; sin embargo, solo pocos competidores lograron llegar a la última prueba .

En la final de Survivor México 2025 se enfrentarán solo 3 sobrevivientes, y solo uno de ellos se coronará ganador de la temporada de Héroes y Villanos.

El último capítulo de Survivor México 2025 ha generado grandes expectativas entre los televidentes.