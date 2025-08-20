La final de Survivor México 2025 en su temporada de Héroes y Villanos ya tiene fecha confirmada para su transmisión en TV Azteca.

Si quieres conocer al gran ganador de esta edición, te compartimos todos los detalles de la final de Survivor México 2025.

¿Cuándo es la final de Survivor México 2025, Héroes y Villanos ?

La final de Héroes y Villanos de Survivor México 2025 se llevará a cabo el 31 de agosto por Azteca Uno.

A diferencia de los episodios entre semana, la gran final de Survivor México 2025 se emitirá en el horario estelar del domingo.

El cierre final promete ser uno de los más esperados de los televidentes, quienes han seguido cada semana a su participante favorito.

Se espera que el último capítulo de Survivor México 2025 traiga consigo una serie de retos intensos, tensión y emociones al límite.

Pues conoceremos al vencedor de la temporada y quien se llevará el premio de 2 millones de pesos.

En las ultimas semanas de Survivor México 2025, la competencia se vuelve cade vez más fuerte entre los equipos de Héroes y Villanos

Cada participante está demostrando lo mejor de sí mismo para lograr ser uno de los finalistas de la sexta temporada del reality.

Hasta el momento, solo 9 participantes siguen dentro de la contienda y los fans se mantienen al borde de la emoción.

¿A qué hora es la final de Survivor México 2025, Héroes y Villanos?

La gran final de Survivor México se transmitirá el domingo 31 de agosto a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.

Los televidentes podrán disfrutar de un final épico de la temporada de Héroes y Villanos por tres diferentes plataformas:

Canal de Azteca Uno

App TV Azteca en vivo, disponible para iOS y Android

Sitio web oficial de TV Azteca

La final de Survivor México 2025 marca el cierre de una temporada intensa con desafíos extremos y alianzas sorpresivas entre los participantes.