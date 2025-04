Luego de ser el actor más guapo de TV Azteca y protagonizar varias telenovelas, este famoso ahora vende caldo de huesos en Mercado Libre.

Tras pasar varios años alejado de la televisión, el actor ha decidido utilizar su cuenta de Instagram para promocionar su caldo de huesos.

Aunque en su momento brilló en TV Azteca convirtiéndose en el actor más guapo, ahora Sergio Basáñez se dedica a vender caldo de huesos en Mercado Libre.

Desde hace algunos años, Sergio Basáñez -de 54 años de edad- se alejó de las telenovelas, pese a ser en su momento uno de los actores más cotizados.

Actualmente, Sergio Basáñez utiliza sus redes sociales para promocionar la venta de su caldo de huesos, el cual ya se encuentra disponible en Mercado Libre.

Tras estar alejado de la televisión, Sergio Basáñez anunció su nuevo emprendimiento el cual empezó a venderse en ferias y mercados.

Sin embargo, poco a poco y pese a las críticas, el caldo de huesos de Sergio Basáñez ya se encuentra disponible en varios lugares.

View this post on Instagram

Además de Mercado Libre, Sergio Basáñez habría revelado que su caldo de huesos también se encontraba disponible en algunas tiendas de Costco:

Además de que el caldo de huesos de Sergio Basáñez se puede conseguir en:

De acuerdo con el actor Sergio Basáñez, consumir caldo de huesos tiene grandes beneficios para la salud .

View this post on Instagram

Sergio Basáñez comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en 1990 al participar en los melodramas:

En 1999, el actor Sergio Basáñez dio el saltó a TV Azteca, donde su carrera dio un giro al ganar gran popularidad por las telenovelas:

En 2018, Sergio Basáñez regresó a la televisora de San Ángel.

Y fue en 2022 cuando Sergio Basáñez realizó su última telenovela en la televisora de San Ángel : La herencia.

Hace tres meses, Sergio Basáñez confesó que sí ha realizado varios castings, pero lamentablemente no le han dado trabajo.

“Hago muchos castings, pero no me quedo ¿tú crees?, no sé (porqué me rechazan)”

Sergio Basáñez