Roberto Martínez sale en defensa de Chespirito y pide valorarlo por la gran obra que realizó en el entretenimiento y no por su relación con Florinda Meza, de 76 años de edad.

Tras la polémica que se ha generado por Chespirito: Sin querer queriendo, Roberto Martínez -de 32 años de edad- reconoce que es fan del Chavo del 8 y de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños.

A través de su canal de YouTube, Roberto Martínez reconoció que se encontraba viendo la serie de Chespirito: Sin querer queriendo.

Sin embargo, Roberto Martínez no dudo en salir en defensa de Chespirito y es que señaló que se le debe valorar por la obra y no por su relación con Florinda Meza.

Y es que Roberto Martínez destacó que sus programas fue lo que más exportó México en cuestión de entretenimiento y eso lo hace muy interesante.

Roberto Martínez recordó que es fan de el Chavo del 8 desde que era niño, ya que vio todos sus capítulos.

“Empecé a ver la del Chavo del 8, la neta hay mucha crítica en esa serie, me he dado cuenta. Yo soy muy fan del Chavo del 8 si te soy sincero, el programa lo vi muchísimo en mi infancia, si vi todos los capítulos, si me gustaba”

Roberto Martínez