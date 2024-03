Estos son los 6 mejores fondos de pantalla de Bonnie, el animatronico de Five Nights at Freddy’s para que lleves en tu smartphone.

Bonnie es uno de los animatrónicos principales en Five Nights at Freddy’s, es por eso que ha ganado una base sólida de fans.

Y para quienes deseen llevar a Bonnie de Five Nights at Freddy’s, te dejamos los 6 mejores fondos de pantalla para tu smartphone.

Los 6 fondos de Bonnie de Five Nights at Freddy’s para tu smartophone

Tal y como su nombre lo revela, Bonnie es un animatrónico de Five Nights at Freddy’s en forma de conejo que se ha ganado a los fans.

Pues en los videojuegos de Five Nights at Freddy’s, Bonnie es la encargada de tocar la guitarra eléctrica en la banda de Freddy.

Pero al caer la noche, Bonnie aparece y desaparece en la pizzería de Five Nights at Freddy’s.

Es por eso que te dejamos estos 6 fondos de Bonnie de Five Nights at Freddy’s:

Bonnie de Five Nights at Freddy’s en una alberca de pelotas

Este fondo de pantalla de Bonnie de Five Nights at Freddy’s, la muestra en una alberca de pelotas de la pizzería.

Bonnie de Five Nights at Freddy’s de cuerpo completo

Esta es la forma completa de Bonnie de Five Nights at Freddy’s para tu fondo de pantalla en tu smartphone.

Bonnie de Five Nights at Freddy’s en su forma normal

Antes de caer la noche, así es como luce Bonnie de Five Nights at Freddy’s para que la lleves como tu fondo de pantalla.

Bonnie de Five Nights at Freddy’s asustando a los jugadores

Una pose aterradora de Bonnie de Five Nights at Freddy’s para tu smartphone.

Un collage de Bonnie de Five Nights at Freddy’s

Si no sabes qué fondo de pantalla de Bonnie de Five Nights at Freddy’s elegir, te dejamos todo un collage.

Bonnie de Five Nights at Freddy’s con la guitarra

En este fondo de pantalla, Bonnie de Five Nights at Freddy’s está con la guitarra eléctrica.