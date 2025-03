Marvel Studios confirma a los X-Men en Avengers: Doomsday, haciendo realidad el sueño de muchos de los fans de los mutantes.

Durante su video en directo, Marvel Studios reveló al reparto completo que estará en Avenger: Doomsday, la cual se estrenará en 2026.

Sin embargo, la revelación de un actor ha confirmado a los X-Men en Avengers: Doomsday, haciendo que los fans de la franquicia de los mutantes se emocionen.

Kelsey Grammer es confirmado para Avengers: Doomsday y con él, los X-Men

Tal y como se dijeron este 26 de marzo Marvel hizo un gran anuncio al revelar a todo el elenco que conformará Avengers: Doomsday.

Esta es la siguiente película de Marvel dirigida por los hermanos Russo, y la que se supone uno de los proyectos más importantes del UCM para la Fase 5.

Entre los actores anunciados que estarán en Avengers: Doomsday, se confirmó a Kelsey Grammer, quien en las películas de Fox y en The Marvels, interpretó a Hank McCoy.

Hank McCoy es uno de los personajes fundamentales dentro de la historia de los X-Men, confirmando así al grupo de mutantes en Avengers: Doomsday.

Cabe recordar que no es la primera aparición de Grammer en el UCM, pues él apareció en las escenas post crédito de The Marvels (2023), en donde el personaje de Monica Rambeau quedaba atrapado en su universo.

Lo cual revela que los X-Men estarán presentes en Avengers: Doomsday, al menos uno de sus miembros fundadores.

Pues de momento no se ha revelado o confirmado a otros actores que formen parte de los X-Men para estar en Avengers: Doomsday.

En el pasado, Marvel incluyó a Patrick Stewart como Charles Xavier en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y recientemente Hugh Jackman regresó como Wolverine en Deadpool 3.

Se espera que Avengers: Doomsday abra la puerta a los X-Men

Con los anuncios que hizo Marvel Studios sobre Avengers: Doomsday y su elenco confirmado, se reveló que Kelsey Grammer regresa como Hank McCoy.

Lo cual abre la puerta a los X-Men en Avengers: Doomsday, pues se espera que tras los eventos de esta cinta, lleguen a aparecer más mutantes en el UCM.

Algo que los fans han estado esperando desde que Marvel Studios compró Fox, y los derechos de los mutantes regresaron a ellos.

De momento solo ha habido menciones, guiños y algunos personajes que han actuado en solitario; más no se ha mencionado a la agrupación de los X-Men como tal.

Por lo que Avengers: Doomsday sería un parteaguas para que los X-Men se abran camino oficialmente en el UCM.