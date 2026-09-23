Mónica León, chef y panadera mexicana, es conocida en el ámbito gastronómico por fundar Monini’s Kitchen y la Moninis Kitchen Academy, donde se especializa en panadería y funge como profesora.

Egresada del Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano, Mónica León perfeccionó su técnica en Londres antes de consolidar sus proyectos en México.

En el mundo de la farándula, también es reconocida por su relación con Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, con quien comparte experiencias y viajes a través de su cuenta de Instagram.

Mónica León (@moninis.kitchen / Instagram)

¿Quién es Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Mónica León es una chef y panadera mexicana. En el mundo de la farándula es conocida por ser la esposa de Jesse Huerta, con quien inició una relación romántica cuando él tenía 19 años y ella 16.

A través de su cuenta de Instagram, @moninis.kitchen, ha hecho públicos algunas experiencias y viajes junto a su esposo.

¿Qué edad tiene Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, se sabe que Mónica León tiene 40 años.

¿Quién es el esposo de Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Mónica León está casada con Jesse Huerta, de 43 años, desde 2001.

Mónica León (@moninis.kitchen / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mónica León y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Mónica León tiene dos hijas con Jesse Huerta, llamadas Hanna y Abby.

¿Qué estudió Mónica León? esposa de Jesse Huerta

Mónica León es egresada del Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano con especialidad en panadería.

Mónica León (@moninis.kitchen)

¿En qué ha trabajado Mónica León? esposa de Jesse Huerta

En 2014, Mónica León fundó el taller gastronómico Monini’s Kitchen, el cual se centra en la elaboración de pan.

Posteriormente, fundó Moninis Kitchen Academy, donde funge como profesora.

Viajó a Londres, Inglaterra para perfeccionar su técnica culinaria.