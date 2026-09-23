Eugenio Derbez confiesa que se deprimió por tres meses y medio tras interpretar su personaje en la serie “El Juicio” de Prime Video.

El personaje de Eugenio Derbez lo consumió completamente y vivió “momentos oscuros” para perfeccionar su interpretación, al punto que considera que este es su trabajo “más profundo”.

“El Juicio” se estrenó el pasado 11 de septiembre por Amazon Prime Video y cuenta con 8 capítulos.

Eugenio Derbez se dejó consumir por su personaje para la serie “El Juicio” de Primer Video

En entrevista con Sale el Sol, Eugenio Derbez habló de los restos a los que se enfrentó al interpretar a “Miguel” en la serie de Amazon Prime Video “El Juicio”.

El actor narra que se enfocó tanto en el “dolor” de su personaje que estuvo en depresión durante tres meses y medio.

Eugenio Derbez en 'El Juicio' la serie de Prime Video (Amazon Prime Video )

“Fueron tres meses y medio de mi vida de estar en un lugar muy oscuro, deprimido y no me la pasé nada bien” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez menciona que este personaje fue uno de los más complicados que ha interpretado a los largo de su carrera.

El actor explica que ya había hechos personajes dramáticos, pero “Miguel” es uno de los más complejos.

¿De que trata el ‘El Juicio’? La serie de Prime Video protagonizada por Eugenio Derbez

El Juicio narra la historia de ‘Miguel’ un padre que busca justicia para su hija tras ser víctima de abuso sexual.

‘Miguel’ tendrá que enfrentarse a diversas adversidades, ya que el agresor de su hija tiene influencias al ser parte de una familia adinerada.

El juicio se estrenó el pasado 11 de septiembre en Prime Video y tiene 8 episodios.

La serie cuenta con la participación de Pedro Alonso, Karla Gaytán e Iker Sánchez Solano.

Eugenio Derbez ha enfocado su carrera actoral a interpretar personajes más complejos, alejados de la comedia que solía hacer a sus inicios.

Por lo que su papel de “Miguel” en el juicio sacó su faceta actoral más compleja.