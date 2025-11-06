La quinta temporada de Stranger Things será la despedida de Millie Bobby Brown de su icónico personaje de Eleven, por el cual saltó a la fama cuando era una niña.

Desde ese momento, Millie Bobby Brown ha estado en el foco principal de Hollywood, ya sea por las múltiples producciones donde participa, o por su rol como productora.

¿Quién es Millie Bobby Brown?

Millie Bonnie Brown Bongiovi, conocida como Millie Bobby Brown, es una actriz y modelo británica.

Inició su carrera en 2011 cuando se mudó a Florida con su familia.

Millie Bobby Brown (EFE)

¿Qué edad tiene Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004, actualmente tiene 21 años de edad.

¿Quién es el esposo Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, en 2024.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (@milliebobbybrown / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Millie Bobby Brown?

Al haber nacido el 19 de febrero, Millie Bobby Brown es del signo de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown anunció en agosto de 2025 que adoptó a una niña, junto con su esposo Jake Bongiovi.

Fuera de esto, no tiene hijos o hijas biológicas.

Millie Bobby Brown (AFP / AFP)

¿Qué estudió Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown no estudió una profesión como tal; durante su etapa en la primaria, su padre Robert Brown, la inscribió en una escuela de artes de fin de semana.

Fue ahí donde desarrolló sus habilidades histriónicas, iniciando su carrera en la actuación desde los 7 años de edad.

¿En qué ha trabajado Millie Bobby Brown?

Con 14 años de carrera, Millie Bobby Brown ha participado en una gran cantidad de series y películas, principalmente con Netflix.

Además actualmente también se desempeña como modelo de marcas importantes de moda, productora en Hollywood y Embajadora de la Buena Voluntad de la UNICEF.

Aquí te dejamos las series y películas donde ha participado:

Godzilla: King of the Monsters

Enola Holmes

Godzilla vs. Kong

Enola Holmes 2

Damsel

The Electric State

Once Upon a Time in Wonderland

Intruders

NCIS

Grey’s Anatomy

Modern Family

Stranger Things