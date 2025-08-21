Millie Bobby Brown -de 21 años de edad- y Jake Bongiovi sorprendieron a todos sus seguidores al compartir en sus redes sociales que ya son papás.

Con una emotiva publicación, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi -de 23 años de edad- se mostraron muy felices por la adopción de su primera hija.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la adopción de su primera hija

Este jueves 21 de agosto, los nombres de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se viralizaron en las redes sociales luego de que se confirmó que se habían convertido en padres.

Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi (@milliebobbybrown / Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Millie Bobby Brown anunció que junto a su esposo Jake Bongiovi -hijo del músico Jon Bon Jovi- habían adoptado a su primera hija.

En un emotivo mensaje, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron que ahora hay tres integrantes de su familia.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se mostraron muy emocionados por este nuevo capítulo en su vida.

En su mensaje, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi señalaron que querían llevar su paternidad en paz y con privacidad.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi” Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La publicación de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se viralizó en las redes sociales y rápidamente se llenó de felicitaciones de fanáticos y celebridades.

Cabe recordar que Millie Bobby Brown ya había compartido su deseo de convertirse en madre.

Millie Bobby Brown recordó que tanto ella como Jake Bongiovi provienen de una familia numerosa, por lo que siempre se imaginaron rodeados de niños.

Durante su participación en el podcast Smartless, Millie Bobby Brown destacó que ella no veía la diferencia entre tener un hijo biológico o adoptar.

Y es que para Millie Bobby Brown lo más importante era formar una familia con amor.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (@milliebobbybrown / Instagram )

Esta es la historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su relación en 2021, luego de que se conocieron en Instagram.

En un principio, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en amigos, pero pronto empezaron a surgir rumores de un posible romance.

Tras unos años de noviazgo, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo del 2024 en una ceremonia íntima.

Fue en octubre de ese mismo año que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su casamiento en Villa Cetinale, Italia, acompañados de sus seres queridos.

A través de las redes sociales, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron algunas imágenes de su boda.