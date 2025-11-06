Millie Bobby Brown, de 21 años de edad, expresa su sentir sobre el constante escrutinio que enfrenta por su apariencia.

A la actriz y modelo británica, Millie Bobby Brown, le molesta la forma en que la prensa se expresa de ella.

Por lo que mediante la revista Vogue British denuncia acoso de los paparazzi así como de medios de comunicación.

“Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y enterarme de lo que hacen. Entiendo que existan los paparazzi... Aunque sea una invasión a la privacidad, aunque me parezca horrible, sé que es su trabajo, pero no me ataquen desde el principio en el titular” Millie Bobby Brown

La famosa tacha de injusta, y una forma de acoso, la forma en que la prensa se expresa de las chicas jóvenes, así como de quienes se inician en la industria.

Recuerda las críticas que recibió por sus looks inspirados en los años 90 para la gira de prensa de The Electric State.

La pasó tan mal como Sabrina Carpenter, de 26 años de edad, a quien vio ser blanco de ataques, pero que contrario a ella, supo esquivar balas.

“Lloraba mientras me peinaban y maquillaban. Incluso se me humedecieron los ojos al verla entre bastidores... La verdad es que (Sabrina Carpenter) siempre tiene una mentalidad de ‘¡Que les den!’, algo que yo ya sabía, pero cuando oyes a otra persona decirlo, piensas: ‘¡Sí! ¡Eso es!’” Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown lanza poderoso mensaje

A su corta edad, Millie Bobby Brown está aprendiendo a no tomar las cosas personales, pero sobre todo a hacer oídos sordos ante críticas de personas que en realidad no la conocen.

Por lo que segura de que no será la persona ideal que muchos le exigen, Millie Bobby Brown lanza un poderoso mensaje.

“Si de verdad te molesta que sea rubia o que use más maquillaje, voy a hablar del tema, no solo por mí sino por todas las chicas que quieran probar un nuevo peinado o usar labios rojos, es como ¡Déjenme en paz! Tengo 21 años. Voy a divertirme, a jugar y a ser yo misma” Millie Bobby Brown

Y tras dejar claro que los dimes y diretes alrededor de ella ya no son importantes, concluye:

“Si voy a ser su saco de boxeo, es casi como si fuera la persona indicada para ello. Porque ya no me importa” Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown / Instagram)

No es la primera vez que Millie Bobby Brown aborda las críticas sobre su apariencia física.

A principios de año le recordó a su fans y fans de la serie Stranger Things, que las personas crecen y por ende cambia su aspecto físico.