Millie Bobby Brown está harta de los crueles comentarios que realizan en redes sociales sobre su apariencia física.

Críticas y burlas que en los últimos días ha retomado gente de la prensa para referirse a Millie Bobby Brown aún conscientes de que refuerzan el bullying en su contra.

Razón por la que la actriz de Stranger Things le hace frente a los ataques dejando claro que no se disculpará por crecer y mucho menos por no cumplir con estereotipos y expectativas poco realistas .

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Millie Bobby Brown encara a todas esas personas que critican su apariencia física.

De acuerdo con Millie Bobby Brown hoy en día es común que mujeres jóvenes, especialmente aquellas que pertenecen al mundo de la farándula, se encuentren bajo el escrutinio público.

Y es que algunas personas se niegan a aceptar que los humanos evolucionan, envejecen y por tanto presentan cambios físicos.

Por lo que la actriz -de 21 años de edad- le recuerda a sus detractores que inició su carrera a las 10 años y como es normal, creció, algo que se niegan a aceptar, pero es inevitable.

Los televidentes no son los únicos que se niegan a aceptar su cambio, gente de la prensa también.

Millie Bobby Brown tiene ubicados a periodistas que refuerzan el bullying en su contra con el objetivo de ganar más vistas e incluso seguidores.

Razón por la que cuestiona el porqué adultos atacan a mujeres jóvenes e incluso revela los nombres de los comunicadores que parecen estar en su contra.

Millie Bobby Brown lo tiene claro, no es periodismo, es bullying y será ella quien los encare cuantas veces sea necesario.

Millie Bobby Brown sabe que por ser una figura pública está más expuesta; sin embargo, no concibe el hecho de que “escritores adultos pasen su tiempo diseccionando su rostro, su cuerpo y su elecciones”.

“Es inquietante”, dice Millie Bobby Brown y enseguida condena que mujeres sean las primeras en alimentar y reforzar el bullying contra otras mujeres.

Sabiendo lo difícil que es frenar ataques de esta naturaleza en un mundo donde “brillar” encajar con estereotipos es lo más importante, la actriz advierte que no se disculpará por su cambió físico.

"Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, por cómo me visto o cómo me presento"

Millie Bobby Brown