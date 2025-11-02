Millie Bobby Brown -de 21 años de edad- denunció acoso por parte de David Harbour -de 50 años de edad- lo cual ha provocado una investigación interna.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron antes de las grabaciones de la última temporada de Stranger Things.

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour de acoso antes de las grabaciones de Stranger Things

De acuerdo con un reporte de Daily Mail, Millie Bobby Brown interpuso una denuncia contra su coprotagonista David Harbour por acoso e intimidación, que provocó un ambiente laboral tenso.

Según informes, Bobby Brown acusa a Harbour de trato hostil, gritos e intimidación constante antes de iniciar las grabaciones de la temporada final de Stranger Things, la popular serie de Netflix.

Millie Bobby Brown denuncia de acoso a David Harbour (Especial)

El informe asegura que Millie Bobby Brown presentó “páginas y páginas” de denuncia contra Harbour sobre comportamiento inapropiado del actor en el ámbito laboral.

En su denuncia formal que incluye bullying, acoso e intimidación, se revela que Netflix abrió una investigación interna que se habría extendido por meses y que aún no han sido esclarecida públicamente.

El concepto legal de esta denuncia, de acuerdo con la ley, sería de “hostigamiento laboral” o “acoso moral”, que en Estados Unidos pueden castigarse con sanciones laborales o cláusulas de rescisión de contrato si se prueba que hubo daño psicológico.

Cabe señalar que a días de estrenarse la primera parte de la última temporada de Stranger Things en Netflix, ni Bobby Brown ni David Harbour han aparecido juntos en las promociones de la serie, ni tampoco han hecho declaraciones para aclarar o desmentir la supuesta denuncia de la actriz.

De momento no es una demanda civil de Bobby Brown, sino una queja formal dentro de la producción; pero, si Netflix encuentra evidencia suficiente, esta denuncia de la actriz podría escalar a lo judicial o a un acuerdo confidencial.