Christian Ulmen es uno de los actores, comediantes y presentadores más famosos en Alemania al haber participado en varios proyectos televisivos, por lo que te decimos quién es con detalles como:
- ¿Quién es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
- ¿Qué edad tiene Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
- ¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene esposa?
- ¿Qué signo zodiacal es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
- ¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene hijos?
- ¿Qué estudió Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
- ¿En qué trabajó Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
¿Quién es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
Christian Ulmen es un actor, comediante, presentador de televisión y productor alemán, conocido por su trabajo en cine, series y programas de entretenimiento.
Ha destacado en producciones como Herr Lehmann (2003), el cual fue su salto a la fama; también participó en proyectos como Dr. Psycho y la serie Tatort y más recientemente por la serie Jerks, además de su estilo humorístico y satírico en televisión.
Christian Ulmen nació en Neuwied, Alemania y se consolidó como una figura de culto gracias a su capacidad para alternar entre el humor satírico y la actuación dramática.
Es mundialmente conocido por su estilo de comedia de incomodidad (cringe comedy) y por crear personajes hiperrealistas.
¿Qué edad tiene Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
Christian Ulmen nació el 22 de septiembre de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.
¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene esposa?
Estuvo casado con la presentadora y actriz Collien Ulmen-Fernandes desde 2011; sin embargo, la pareja se separó en 2025 y su divorcio se formalizó en 2026 por temas de deepfake.
¿Qué signo zodiacal es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
Al haber nacido el 22 de septiembre, Christian Ulmen es Virgo, lo que encaja con su reputación de ser extremadamente meticuloso y perfeccionista en sus producciones y guiones.
¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán tiene hijos?
Sí, Christian Ulmen tiene dos hijos:
- Un hijo de su primer matrimonio.
- Una hija con Collien Ulmen-Fernandes (nacida en 2012).
¿Qué estudió Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
Christian Ulmen terminó el bachillerato e intentó estudiar Teología evangélica en la Universidad de Hamburgo, pero nunca llegó a cursar la carrera, ya que recibió una oferta laboral en MTV antes de comenzar.
Desde muy joven, alrededor de los 14 años, ya trabajaba en radio y televisión, lo que fue su verdadera “escuela”.
¿En qué trabajó Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?
Christian Ulmen ha trabajado en múltiples áreas del entretenimiento, tales como:
- Radio y televisión en sus inicios en Hamburgo.
- Presentador de MTV en Londres en programas como “MTV Hot” y “MTV Alarm”, siendo el primer presentador alemán y destacó en programas como Unter Ulmen.
- Productor y conductor de programas propios.
- Actor de cine y televisión, con una carrera consolidada desde 2003, en donde protagonizó éxitos como Herr Lehmann y Maria, ihm schmeckt’s nicht!.
- También ha sido guionista, director, actor de doblaje y empresario de medios.
- Es el creador y protagonista de “Jerks”, la primera serie original de la plataforma Joyn, que ha ganado múltiples premios de comedia.
- Ha prestado su voz para el doblaje de películas animadas en alemán como en Despicable Me.
- Dirige gran parte de sus propios proyectos bajo su productora Pyjama Pictures.