Christian Ulmen es uno de los actores, comediantes y presentadores más famosos en Alemania al haber participado en varios proyectos televisivos, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

¿Qué edad tiene Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene hijos?

¿Qué estudió Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

¿En qué trabajó Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

¿Quién es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

Christian Ulmen es un actor, comediante, presentador de televisión y productor alemán, conocido por su trabajo en cine, series y programas de entretenimiento.

Ha destacado en producciones como Herr Lehmann (2003), el cual fue su salto a la fama; también participó en proyectos como Dr. Psycho y la serie Tatort y más recientemente por la serie Jerks, además de su estilo humorístico y satírico en televisión.

Christian Ulmen nació en Neuwied, Alemania y se consolidó como una figura de culto gracias a su capacidad para alternar entre el humor satírico y la actuación dramática.

Es mundialmente conocido por su estilo de comedia de incomodidad (cringe comedy) y por crear personajes hiperrealistas.

Christian Ulmen (URSULA DUREN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP / dpa)

¿Qué edad tiene Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

Christian Ulmen nació el 22 de septiembre de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemántiene esposa?

Estuvo casado con la presentadora y actriz Collien Ulmen-Fernandes desde 2011; sin embargo, la pareja se separó en 2025 y su divorcio se formalizó en 2026 por temas de deepfake.

La actriz alemana Collien Fernandes denunció a su ex marido Christian Ulman por difusión sexual de deepfake con su cuerpo (Imago/Eibner-Pressefoto/Jadranko Marja)

¿Qué signo zodiacal es Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

Al haber nacido el 22 de septiembre, Christian Ulmen es Virgo, lo que encaja con su reputación de ser extremadamente meticuloso y perfeccionista en sus producciones y guiones.

¿Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán tiene hijos?

Sí, Christian Ulmen tiene dos hijos:

Un hijo de su primer matrimonio.

Una hija con Collien Ulmen-Fernandes (nacida en 2012).

Christian Ulmen (URSULA DUREN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

¿Qué estudió Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

Christian Ulmen terminó el bachillerato e intentó estudiar Teología evangélica en la Universidad de Hamburgo, pero nunca llegó a cursar la carrera, ya que recibió una oferta laboral en MTV antes de comenzar.

Desde muy joven, alrededor de los 14 años, ya trabajaba en radio y televisión, lo que fue su verdadera “escuela”.

¿En qué trabajó Christian Ulmen, actor, comediante y presentador alemán?

Christian Ulmen ha trabajado en múltiples áreas del entretenimiento, tales como:

Radio y televisión en sus inicios en Hamburgo.

Presentador de MTV en Londres en programas como “MTV Hot” y “MTV Alarm”, siendo el primer presentador alemán y destacó en programas como Unter Ulmen.

Productor y conductor de programas propios.

Actor de cine y televisión, con una carrera consolidada desde 2003, en donde protagonizó éxitos como Herr Lehmann y Maria, ihm schmeckt’s nicht!.

También ha sido guionista, director, actor de doblaje y empresario de medios.

Es el creador y protagonista de “Jerks” , la primera serie original de la plataforma Joyn, que ha ganado múltiples premios de comedia.

, la primera serie original de la plataforma Joyn, que ha ganado múltiples premios de comedia. Ha prestado su voz para el doblaje de películas animadas en alemán como en Despicable Me.

Dirige gran parte de sus propios proyectos bajo su productora Pyjama Pictures.