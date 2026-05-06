Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se reencontraron en la televisora que trabajan tras anunciar su divorcio y seguirán trabajando juntos.

A finales de abril, Alexis Ayala confirmó su separación de Cinthia Aparicio tras dos años de matrimonio.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se reencuentra tras anunciar su divorcio

En entrevista con el programa Hoy, Cinthia Aparicio manifestó que está tranquila tras el anuncio de su divorcio y ese día se había encontrado a Alexis Ayala en la televisora donde trabajan.

“Estoy muy tranquila, él y yo estamos bien, en paz, ahorita me lo encontré justo en diseño de imagen. Yo estoy llevando este tema en privado por respeto a los dos” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio asegura que su divorcio ha sido tranquilo y mantendrá el tema en privado por respeto a ella y Alexis Ayala.

Alexis Ayala compartió un video en Instagram donde se le ve en el área de diseño de imagen de Televisa junto a Cinthia Aparicio.

En el video se ve sentado a Alexis Ayala frente a un espejo y enfocando a Cinthia Aparicio, quien al percatarse que es grabada mandó un saludo.

Esto confirma Cinthia Aparicio y Alexis Ayala mantienen una relación cordial a pesar de su separación.

Por otro lado, Cinthia Aparicio mencionó admira a Alexis Ayala y le desea lo mejor en todos los ámbitos.

“La admiración siempre ha estado, profesionalmente de parte de los dos y eso es algo que me llevo en el corazón siempre, yo respeto todo” Cinthia Aparicio

Alexis Ayala comparte video junto a Cinthia Aparicio tras anunciar su divorcio (Instagram/@alexisayala)

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala continuarán trabajando juntos

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio trabajan en la misma televisora, por lo que se seguirán encontrando y eso no es problemas para ellos.

“Nos estaremos encontrando aquí en la casa (Televisa) por su puesto” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio mencionó que mantendrá la sociedad teatral que tiene con Alexis Ayala y tienen funciones juntos.

“Lo profesional jamás tendrá algo que ver con lo personal”, aseguró Cinthia Aparicio.

Por lo pronto, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio continúan con sus proyectos de trabajo en conjunto.

Alexis Ayala reveló que se estaba divorciado en la revista Caras, donde expresó que Cinthia Aparicio fue quien tomó la decisión de separarse y que siempre la iba a considerar el “amor de su vida”.