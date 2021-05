Durante una reciente entrevista, Mario Castañeda, voz oficial de Goku en ‘Dragon Ball’, reveló porque no participó en el doblaje de ‘Dragon Ball Z Kai’.

En un programa de YouTube el actor de doblaje Mario Castañeda, quien es identificado por ser la voz de Goku en Latinoamérica, reveló porqué no participó en ‘Dragon Ball Z Kai’.

En primera instancia, Mario Castañeda puntualizó que ‘Dragon Ball Z Kai’ es una remasterización de ‘Dragon Ball Z’, el cual tiene 291 episodios.

Es decir que ‘DBZK’ tuvo únicamente 169 al quitarle todo el “relleno”; además de que cambió el formato de visualización, los openings y varios elementos.

“Cambiaron varios elementos, entonces había que redoblarlo porque no podía ser que se editara el audio también. El problema es que no tenían el audio por separado, si hubieran tenido los audios, me refiero a las voces limpias, podrían haber editado pero como el doblaje se entrega todo mezclado: música, efectos, voz, no pueden editar”

Luego de dar la explicación, Mario Castañeda aseguro que cuando le dijeron del proyecto de ‘Dragon Ball Z Kai’ se sintió muy emocionado.

Sin embargo, Mario Castañeda reveló que antes, cuando grababan ‘Dragon Ball Z’ y ‘Dragon Ball GT’, tenían un acuerdo económico por episodio.

Es decir que con la cantidad de frases que Goku tenía, los llamados “loops” o “bucles”, le pagaban siempre una cantidad fija.

Pero, al llegar ‘Dragon Ball Z Kai’ se pidió el mismo arreglo, no más no menos, en cambio los actores de doblaje recibieron como respuesta: “no hay presupuesto”.

“Entonces yo dije, muchas gracias pero no, no puedo. No grabamos René García (Vegeta), no grabé yo, Laura Torres (Gohan), no grabó Freezer (Gerardo Reyero) y Carlos Segundo, Piccoro no grabamos los primeros 99 episodios”

Mario Castañeda