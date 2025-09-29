Mario Castañeda canceló su participación en la Comic Con Ecuador 2025, pues tal y como reveló en un video, su mamá murió.

A través de un video en las redes sociales de la Comic Con Ecuador 2025, el actor de doblaje Mario Castañeda de 63 años de edad, reveló que tenía que cancelar su participación tras la muerte de su mamá.

¿De qué murió la mamá de Mario Castañeda? Esto se sabe hasta el momento

De manera repentina, el actor de doblaje Mario Castañeda, conocido por dar la voz en español latino a Goku de Dragon Ball, tuvo que cancelar su participación en la Comic Con Ecuador 2025 en Cuenca.

Esto, como ya se dijo, ante la muerte de su madre, por lo que Mario Castañeda tuvo que regresar de inmediato a México y estar con su familia; sin embargo, no se reveló la causa de su muerte:

“Me tengo que ir, no me puedo quedar al evento por situaciones de familia. Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si me quedara no estaría aquí como debo estar. Tengo que regresar a México, pero aquí les dejo el corazón.”. Mario Castañeda, actor de doblaje

La madre de Mario Castañeda no era una figura pública, pues el actor de doblaje siempre ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras; no obstante, se sabe que su madre se llamaba María de Jesús Partida de 75 años de edad.

En 2021, a través de su cuenta de X, Mario Castañeda reveló que su padre había fallecido, pero tampoco se dieron a conocer los motivos.

Aunque en esta ocasión, reveló que no dirá más sobre la muerte de su madre y agradeció el apoyo de sus fans y seguidores.