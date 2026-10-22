Sebastián Rulli demandó a Cecilia Galliano para reducir la pensión alimenticia de su hijo; el proceso se interrumpió desde 2025.

El actor estaría solicitando la reducción de la pensión alimenticia de su hijo Santiago, ya que se encuentra estudiando en Estados Unidos y estaría paganado el doble de la manutención.

Sebastián Rulli solicitó la reducción de la pensión alimenticia de su hijo

Según información De Primera Mano, Sebastián Rulli solicitó la reducción de la pensión alimenticia de su hijo en 2025.

El caso era llevado por el abogado David Cohen, pero esto se interrumpió por su asesinato en octubre de 2025.

Sebastián Rulli (Instagram | @sebastianrulli)

Al final, un nuevo abogado retomó el proceso de Sebastián Rulli contra Cecilia Galliano y se realizó una primera audiencia por el caso.

Aparentemente, la pensión alimenticia que da Sebastián Rulli se ha mantenido en la misma cantidad desde que llegó a un primer acuerdo con Cecilia Galliano.

Sebastián Rulli argumenta que debe reducir la pensión alimenticia porque su hijo ya no vive con Cecilia Galliano, pues tiene una beca en Estados Unidos para estudiar.

Sebastián Rulli habría aprovechado que Cecilia Galliano estaba en el extranjero para demandarla

La demanda de Sebastián Rulli contra Cecilia Galliano inició en 2025, pero fue hasta 2026 que se siguió el proceso.

Cecilia Galliano estaba en Brasil grabando un reality cuando fue notificada de la demanda, por lo que el actor habría aprovechado su ausencia para seguir con la demanda en su contra.

Santiago Rulli Galliano tiene 17 años de edad , por lo que sigue siendo menor de edad y Sebastián Rulli debe seguir pagando su pensión alimenticia.

Cuando cumpla la mayoría de edad, su padre debe seguir pagando su manutención si este decide seguir estudiando.

Cecilia Galliano (Cecilia Galliano Instagram @ceci_galliano)

Sebastián Rulli compartió con Televisa Espectáculos que el convenio de manutención determina que él debe hacerse cargo por completo de todos los gastos de su hijo.

El actor explica que cuando su hijo se fue a estudiar al extranjero, él comenzó a pagar todos sus gastos escolares y de manutención, además de la cantidad previamente establecida, por lo que estaría dando doble pensión alimenticia.

Aclara que su intención no es dejar de pagar la manutención de su hijo, pero quiere ajustar la cantidad para que englobe la actual situación de su hijo.