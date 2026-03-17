Luz Edith Rojas es una actriz de teatro y televisión, hija del actor Alberto Rojas “El Caballo” y exnovia de José Ángel Bichir.

Tras el accidente de José Ángel Bichir que le provocó fractura de nariz, Luz Edith Rojas le deseó lo mejor y duda de que el actor haya intentando atentar contra su vida.

¿Quién es Luz Edith Rojas? Actriz y expareja de José Ángel Bichir

Luz Edith Rojas Reynoso es una actriz con más de 14 años de experiencia en teatro y televisión.

La actriz es conocida por su trabajo en serie como La Rosa de Guadalupe y y telenovelas como Ringo.

Luz Edith Rojas (Instagram/@luz.edith.rojas)

¿Qué edad tiene Luz Edith Rojas?

Luz Edith Rojas nació el 28 de mayo de 1984; actualmente tiene 41 años de edad.

¿Quién es el esposa de Luz Edith Rojas?

Luz Edith Rojas no estaría casada, pero fue pareja de José Ángel Bichir en 2017 y Pablo Valentín.

José Ángel Bichir y Luz Edith Rojas (Instagram/@luz.edith.rojas)

¿Qué signo zodiacal es Luz Edith Rojas?

Luz Edith Rojas es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Luz Edith Rojas?

Luz Edith Rojas no tiene hijos.

¿Qué estudió Luz Edith Rojas?

Luz Edith Rojas estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa

Luz Edith Rojas (Instagram/@luz.edith.rojas)

¿En qué ha trabajado Luz Edith Rojas?

Luz Edith rojas inició su carrera en 2011 y debutó en la telenovela venezolana La Banda.

Ha trabajado en proyectos de televisión como:

La sombra del pasado

Despertar contigo

Papá a toda madre

Fuego ardiente

Perdona nuestro pecados

Fugitivas, en busca de libertad

Como dice el Dicho

La Rosa de Guadalupe

Ha trabajado en serie como Un familia de 10 y Esta historia me suena; ha presentado su voz para película como Las aventuras enredadas de Rapunzel.

Luz Edith Rojas ha actuado en obras de teatro como Lagunilla mi barrio y ¿Cómo te va mi amor?.