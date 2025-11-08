Leon Thomas III, actor de Victorious causa revuelo tras ser uno de los nominados a los premios Grammys 2026.
Pero ¿quién es Leon Thomas III? Acá te contamos lo que sabemos del nominado a Grammys 2026 y actor de Victorious.
¿Quién es Leon Thomas III, actor de Victorious nominado a Grammys 2026?
Leon George Thomas III mejor conocido solo como Leon Thomas III es un cantante, compositor, productor musical y actor estadounidense que nació el 1º de agosto de 1993 en Brooklyn, Nueva York.
La carrera en el medio de Leon Thomas III comenzó como actor infantil en Broadway, principalmente en el teatro músical.
Sin embargo, fue hasta 2010, cuando Leon Thomas III tomó relevancia al ser parte de la serie Victorious con su personaje de Andre.
¿Qué edad tiene Leon Thomas III?
Actualmente, el actor y músico Leon Thomas III tiene 32 años de edad.
¿Quién es la pareja de Leon Thomas III, actor de Victorious nominado a Grammys 2026?
Leon Thomas III mantiene su vida amorosa privada, por lo que se desconoce si tiene pareja actual.
¿De qué signo zodiacal es Leon Thomas III?
Leon Thomas III pertenece al signo zodiacal de Leo.
¿Cuántos hijos tiene Leon Thomas III, actor de Victorious nominado a Grammys 2026?
Leon Thomas III, actor de Victorious nominado a Grammys 2026 no tiene hijos.
¿Qué estudió Leon Thomas III?
Se desconoce si Leon Thomas III tiene estudios académicos, ya que desde muy pequeño comenzó su carrera.
Por lo que se sabe que Leon Thomas III ha sido muy autodidacta desde la actuación y la música.
¿En qué ha trabajado Leon Thomas III, actor de Victorious nominado a Grammys 2026?
A lo largo de su carrera Leon Thomas III se ha desarrollado tanto en la actuación como en la música, en televisión, cine y productor musical.
Durante la década de 2000 al inicio de su carrera Leon Thomas III apareció en los musicales de Broadway como The Lion King, Caroline, Change y The Color Purple.
Ya en la televisión el papel más reconocido de Leon Thomas III es el de Andre Harris en la serie de Nickelodeon, Victorious de 2010 a 2013; además de que también participó en Los Backyardigans y The Naked Brothers Band.
En el cine, Leon Thomas III participó en películas como Detroit de 2017 y August Rush de 2007.
Como músico, productor y compositor Leon Thomas III ha tenido una exitosa carrera en la industria.
En su trabajo como compositor y productor, Leon Thomas III forma parte del dúo de producción The Rascals, por lo que ha escrito y producido canciones para artistas tales como:
- Ariana Grande
- Drake
- Post Malone
- SZA
- Toni Braxton
Mientras que como solista Leon Thomas III ha lanzado sus álbumes Electric Dusk (2023) y MUTT (2024).
Entre los reconocimientos musicales de Leon Thomas III está el premio Grammy 2024 en la categoría de Mejor Canción de R&B por su trabajo como coproductor en la canción “Snooze” de SZA.
Anteriormente, fue nominado a Mejor Canción de Rap en 2020 por coescribir “Gold Roses” de Rick Ross con Drake.
Leon Thomas III, actor de Victorious es nominado al Grammys 2026
La Academia de la Música estadounidense ha nominado a Leon Thomas III, actor de Victorious en 6 categorías para el Grammy 2026.
Las nominaciones de Leon Thomas III, actor de Victorious son gracias a su trabajo musical en el género del R&B con su álbum MUTT y el EP MUTT (Live from NPR’s Tiny Desk ).
Por lo que las nominaciones en la 68ª edición de los Premios Grammy 2026 para Leon Thomas III son:
- Álbum del Año por su álbum MUTT
- Mejor Artista Nuevo
- Mejor Álbum de R&B por MUTT
- Mejor Interpretación R&B por MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)
- Mejor Interpretación R&B Tradicional por Vibes Don’t Lie
- Mejor Canción de R&B por Yes It Is
Ante las nominación al Grammy 2026, Leon Thomas III agradeció el reconocimiento su trabajo a través de un mensaje en sus redes sociales:
“Gracias a Dios, a mi equipo, a cada colaborador, a cada productor, a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mis fans. No lo habría logrado sin ustedes”.