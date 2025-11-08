La Academia de la Música estadounidense dio a conocer a sus nominados al Grammy 2026, lista en la que Leon Thomas III de 32 años de edad, conocido por ser actor de Victorious como Andre sorprendió al arrasar con seis nominaciones.

Nominaciones de Leon Thomas III, actor de Victorious que ha logrado alcanzar gracias a su trabajo musical en el género del R&B con su álbum MUTT y el EP MUTT (Live from NPR’s Tiny Desk ).

Con ello, las 6 nominaciones en la 68ª edición de los Premios Grammy 2026 para Leon Thomas III son:

Álbum del Año por su álbum MUTT Mejor Artista Nuevo Mejor Álbum de R&B por MUTT Mejor Interpretación R&B por MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) Mejor Interpretación R&B Tradicional por Vibes Don’t Lie Mejor Canción de R&B por Yes It Is

Pese a que esta es la primera vez que Leon Thomas III es nominado por su trabajo individual, el actor de Victorious ya tiene un premio Grammy 2024 en la categoría de Mejor Canción R&B en la producción y coescritura del tema Snooze de SZA.

Leon Thomas III (Especial )

Leon Thomas III, actor de Victorious agradece sus seis nominaciones al Grammy 2026

A través de sus redes sociales Leon Thomas III, actor de Victorious se mostró emocionado y agradecido con sus seis nominaciones al Grammy 2026.

Por lo que sus seis nominaciones al Grammy 2026 de Leon Thomas III fueron dedicadas a su familia, colaboradores y fans del actor de Victorious.

“Gracias a Dios, a mi equipo, a cada colaborador, a cada productor, a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mis fans. No lo habría logrado sin ustedes”. Leon Thomas III

Asimismo, Leon Thomas III, actor de Victorious adelantó que seguirá “trabajando duro en mi próximo álbum”.