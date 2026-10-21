Un reinicio de Glee se ha puesto en marcha con la incorporación de Lea Michelle, quien durante siete temporadas estuvo al frente de la serie con el papel de Rachel Berry.

El regreso de la actriz en su papel más icónico de la televisión ha sido dado a conocer a través de Variety. Según el portal, fuentes cercanas a la producción de la serie han confirmado la noticia.

Además de Lea Michele, dos miembros más del elenco original de Glee parecen haber confirmado su participación en redes: Heather Morris, quien interpreta a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, quien interpreta a Sam Evans.

Reinicio de Glee: detalles de la nueva temporada y fecha de estreno

Fue el 21 de octubre cuando se confirmó de manera oficial un reinicio de la serie musical que marcó a varias generaciones amantes de la música y las coreografías: Glee.

Disney+ y Hulu dieron luz verde al proyecto que será producido por 20th Television. Sin embargo, aún no hay fecha de estreno y tampoco se ha hablado del inicio de las grabaciones.

Anuncian reboot de Glee en Disney+ (20th Century Fox Television)

El reinicio de Glee también contará con sus creadores originales: Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan , quienes escribieron los guiones de las primeras dos temporadas, las cuales son consideradas las más exitosas de la serie.

El propio Ryan Murphy aseguró haber terminado el guion de lo que será el reinicio de Glee.

Pese a que hay confirmaciones del elenco principal y los guionistas originales, aún hay mucho que se desconoce de la nueva temporada de Glee.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, por lo que fans especulan si se abordará la vida adulta de los personajes principales o si se enfocará en una nueva generación de estudiantes de la preparatoria McKinley.