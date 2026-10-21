La serie musical Glee está de vuelta por Disney+, esto a más de 11 años de su final, la producción que conquistó a millones de espectadores con sus historias juveniles y versiones de éxitos musicales tendrá una nueva versión, bajo la dirección creativa de Ryan Murphy.

El proyecto fue confirmado el 21 de octubre de 2026 y estará a cargo de 20th Television , además, la nueva producción de Glee llegará a Disney+ y Hulu, plataforma disponible en Estados Unidos, aunque todavía se desconocen los detalles de su trama y el inicio de las grabaciones.

Anuncian reboot de Glee en Disney+ (@gleeofficial / X)

¿Qué se sabe del reboot de Glee y cuándo se estrena?

Ryan Murphy, creador de la serie Glee junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, adelantó que el guion ya está terminad; cabe recordar que los tres trabajaron en las primeras temporadas de la ficción original, que se transmitió entre 2009 y 2015 durante seis temporadas.

El productor también reveló que ha conversado con cerca de diez integrantes del elenco original de Glee para explorar su posible participación en esta nueva transmisión a través de Disney+; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado qué actores volverán ni quiénes se incorporarán a la nueva historia.

¿Qué actores podrían regresar a Glee?

Entre los intérpretes que marcaron la serie de Glee, destacan

Lea Michele, quien dio vida a Rachel Berry

Chris Colfer, como Kurt Hummel

Darren Criss, como Blaine Anderson

Jane Lynch, recordada por su papel de Sue Sylvester.

Anuncian reboot de Glee en Disney+ (20th Century Fox Television)

Lea Michele ha expresado su cariño por la producción y su interés en volver al universo de Glee. No obstante, su participación, al igual que la del resto del reparto original, sigue sin confirmarse.

Por ahora, los seguidores deberán esperar más información sobre el estreno de Glee, así como el elenco y la historia del reboot que busca recuperar una de las series musicales más recordadas de la televisión y que ahora, será transmitida a través del servicio de streaming de Disney+.