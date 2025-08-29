Cibad Hernández -de 42 años de edad- es el novio de Alicia Villarreal, pero en junio de 2025 se le relacionaba con la diseñadora Mayra Torres, conocida como La Mayrita.

Incluso, Cibad Hernández fue retado por Erik Roberto ‘El Charro’, esposo de La Mayrita.

¿Quién es La Mayrita? Mayra Torres fue relacionada con Cibad Hernández

Mayra Alejandra Torres, conocida como La Mayrita, es una diseñadora y tiktoker estadounidense de padres guatemaltecos.

La Mayrita es conocida por sus videos en TikTok junto a su ahora exesposo, Erik Roberto ‘El Charro’.

Tras anunciar su separación en julio de 2025, La Mayrita hizo un en vivo con Cibad Hernández y sus seguidores los comenzaron a relacionar sentimentalmente.

La Mayrita (Instagram/@mayraalejandralamayrita)

¿Qué edad tiene La Mayrita?

La Mayrita nació el 12 de julio de 1989; actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de La Mayrita?

La Mayrita se casó en 2008 con Erik Roberto ‘El Charro’ y tras 17 años de casados, anunciaron su divorcio en julio de 2025.

¿Que signo es La Mayrita?

La Mayrita es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal son soñadores, románticos y muy rencorosos.

La Mayrita

La Mayrita y Erik Roberto 'El Charro' (Instagram/@erik_roberto_elcharro)

¿Cuántos hijos tiene La Mayrita?

Mayra Alejandra es madres de tres hijos con ‘El Charro’:

Valentina Torres, 15 años de edad

Erik Torres, de 12 años de edad

Amalia Torres, de 9 años de edad

¿Qué estudió La Mayrita?

No se tiene información del nivel académico de La Mayrita.

¿En qué trabaja La Mayrita?

La Mayrita es diseñadora de vestidos de XV Años y cuenta con su propia tienda.

Además, La Mayrita es TikToker y tenía una cuenta en común con El Charro donde mostraban su relación y vida en familia.

Tras anunciar su separación, La Mayrita pidió ser llamada Mayra Alejandra y tiene su propia cuenta en TikTok.

La Mayrita (Instagram/@mayraalejandralamayrita)

La Mayrita fue relacionada sentimentalmente con Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal

Tras anunciar su divorcio en Instagram, La Mayrita fue invitada a un en vivo de Cibad Hernández.

Erik Roberto ‘El Charro’ se molestó por este en vivo y retó a Cibad Hernández a hacer un podcast para hablar.

Cibad Hernández se negó y acusó a ‘El Charro’ de ser una persona celosa.

Aunque Cibad Hernández y La Mayrita nunca dieron señales de ser pareja, sus seguidores de TikTok los shippearon.

Tras anunciar su relación con Alicia Villarreal -de 53 años de edad- los seguidores de Cibad Hernández comenzaron a preguntar sobre La Mayrita.

Pues creían que ellos ya eran pareja, pero Cibad Hernández nunca dio señales de salir con La Mayrita.

Cibad Hern´ández

