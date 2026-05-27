Kenneth Iwamasa, el hombre que conoció a Matthew Perry en 1992 y se convirtió en su asistente en 2022, recibió sentencia este 27 de mayo por su participación en la muerte del actor de Friends.

En 2024, Kennetth Iwamasa, de 60 años de edad, se declaró culpable confesando haber servido como el mensajero de drogas de Matthew Perry, mismas que le administró aún cuando no estaba capacitado.

El hombre admitió haber inyectado ketamina al actor en sus últimos días de vida. Sin contar con formación médica le llegó a administrar entre 6 y 8 dosis diarias.

El día de la muerte, le aplicó inyecciones múltiples a Matthew, quien había comprado más de 50,000 dólares (más de 867,000 pesos) de ketamina mediante una red ilegal.

Matthew Perry (Instagram/@mattyperry4)

Condenan a Kenneth Iwamasa a más de tres años de prisión

Kenneth Iwamasa fue condenado a tres años de prisión y dos años de libertad condicional, convirtiéndose en la quinta persona sentenciada en relación con el homicidio, reportó CBS News.

Asimismo, el juez Sherilyn Peace Garnett de la corte federal de Los Ángeles, en el Central District of California, le ordenó pagar una multa de 10.000 dólares, más de 173,000 pesos, tras declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry (IMD)

Condena de Kenneth Iwamasa cierra el caso penal derivado de la muerte de Matthew Perry

Kennet Iwamasa fue el primero en llegar a un acuerdo de culpabilidad por muerte de Matthew Perry, evento que tuvo lugar el 28 de octubre de 2023.

En cuanto a los otros cuatro involucrados: